¿Cuánto cuesta hacer una posada en México este diciembre 2025?

Con la primera semana de diciembre a punto de terminar, miles de mexicanos se preparan para las fiestas navideñas, con posadas organizadas en las empresas de trabajo, con amigos o con la familia.

Las posadas navideñas son una de las tradiciones más esperadas cada año , y recientemente, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó cuánto cuesta organizar estas celebraciones en México. A continuación te brindamos los detalles.

Las posadas en México

Por medio de su comunicado, la ANPEC recordó a la población que en algunas localidades aún se celebran posadas tradicionales, es decir, aquellas en las que hay letanías, procesiones, piñatas de 7 picos con dulces, frutas y colación, entre otras cosas.

No obstante, debido a la situación económica de miles de familias, algunas han optado por no ofrecer la cena tradicional. Además, señala que en las ciudades las posadas se han vuelto reuniones de carácter más informal.

“Hoy, 9 de cada 10 posadas son simplemente convivios prenavideños entre amigos, escuelas o centros de trabajo, dejando de lado el componente religioso. Esta transformación no representa una pérdida de fe sino una adaptación natural a la vida moderna”, dijo Cuauhtémoc Rivera, líder de la ANPEC.

¿Cuánto cuesta organizar una posada?

La inflación también ha impactado en las festividades navideñas, por lo que la ANPEC realizó un sondeo, en el que, según los resultados, las posadas serán un 20% más caras este año.

Una posada organizada para unas 10 personas, implica los siguientes costos aproximados:

Cena como gasto principal: 3 mil 500 pesos

3 mil 500 pesos Bebidas, incluyendo alcohol: 3 mil pesos

3 mil pesos Botanas: Mil 300 pesos

Mil 300 pesos Decoraciones: 900 pesos

900 pesos Velas y bengalas: 700 pesos

700 pesos Piñata: 600 pesos

Dando un total de 10 mil pesos, es decir, un 19% más caro que el pasado 2024 , con 8 mil 400 pesos aproximadamente.

En años anteriores, las empresas, oficinas, comercios, despachos, fábricas, negocios, etc., solían ofrecer convivios bastante elaborados durante estas fechas. “Sin embargo, la situación económica actual ha obligado a muchas organizaciones a reducir estas celebraciones a formatos más modestos, como un desayuno, buscando mantener el espíritu de agradecimiento y convivencia sin comprometer sus finanzas”, finalizó la ANPEC.

