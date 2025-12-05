La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR MÉXICO) estimó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar en México una derrama superior a 65 mil millones de pesos, más de 3 mil millones de dólares y al menos 12 mil empleos temporales, impulsada por la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes y por los 13 partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país. La presencia de la Presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea y, desde CONCANACO SERVYTUR, vamos a hacer que se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares", señaló el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre de Stéffano.

La CONCANACO SERVYTUR informó que instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y los centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana) con el objetivo de coordinar acciones en materia de capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que serán protagonistas de la experiencia mundialista en México.

Este esfuerzo busca que la derrama se distribuya de manera equilibrada entre hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercios de barrio, prestadores de servicios turísticos y negocios familiares, que día a día sostienen el mercado interno y el empleo formal.

Para detallar estos trabajos, el próximo martes 9 de diciembre a las 10:00 horas, CONCANACO SERVYTUR ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que presentará el: "Plan Concanaco: Un mundial Muy Mexicano. Ruta para maximizar la derrama económica en sedes mundialistas".

Así como la campaña nacional "Balones para todos: que comience el juego" dirigida a niñas, niños y jóvenes de todo el país, con el propósito de que México viva "un Mundial muy mexicano" también desde el comercio local y las empresas familiares.

En dicha conferencia se darán a conocer las primeras metas, los ejes territoriales y las herramientas de apoyo que la Confederación pondrá a disposición de las cámaras y negocios afiliados para aprovechar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

El organismo celebró la participación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevó a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., y expresó su respaldo a la representación que hará del país ante el mundo en este momento clave rumbo al torneo.

Para CONCANACO SERVYTUR, la presencia de la Presidenta en el sorteo envía un mensaje de unidad, certidumbre y confianza: el Mundial 2026 es una causa nacional que trasciende colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo y a la reactivación económica.

