El peso mexicano cerró la última jornada con una leve apreciación frente al dólar, al cotizar en promedio a 18.18 unidades por billete verde, según datos de Dow Jones. Esto representa una variación de 0.34% respecto al cierre previo, cuando el tipo de cambio se ubicó en 18.24 pesos.

De acuerdo con el análisis del Grupo Financiero Monex, la moneda mexicana se benefició del optimismo de los inversionistas ante la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, luego de evaluar los recientes indicadores económicos. El grupo anticipó que durante la sesión nocturna el peso podría fluctuar en un rango entre 18.13 y 18.24 unidades por dólar.

En el balance semanal, el dólar estadounidense acumuló una baja de 0.68%, y en el comparativo anual aún refleja una depreciación de 12.79%. Con este resultado, la divisa estadounidense encadena dos sesiones consecutivas a la baja.

Además, la volatilidad registrada en los últimos días fue considerablemente menor a la observada durante el último año, lo que indica una mayor estabilidad en el tipo de cambio durante este cierre de semana.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

