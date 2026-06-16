Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 18 de junio

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 18 de junio de 2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB