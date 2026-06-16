Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 18 de junio

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 18 de junio de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Jícama a $20.00 el kilo

Jitomate Saladette a $25.00 el kilo

Naranja a granel a $35.00 el kilo

Pera de Anjou en bolsa a $35.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $39.00 el kilo

Manzana Pink Lady en bolsa a $39.00 el kilo

Uva roja a $44.00 el empaque

Una roja sin semilla a $44.00 el kilo

Uva verde a $59.00 el empaque

Uva blanca sin semilla a $59.00 el kilo

Carnes y proteínas

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $30.00 el kilo

Pollo entero a $36.00 el kilo

Nuggets de Pollo Del Día a $73.00 el empaque de 450 g

Alitas adobadas a $79.00 el kilo

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo

Pechuga de Pollo corte americano a $89.00 el kilo

Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g

Molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g

Carne de Res Molida Marketside a $61.00 el empaque de 500 g

Carne de Cerdo Al Pastor Marketside a $61.00 el empaque de 500 g

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo

Carne para Hamburguesa Marketside a $84.00 el empaque de 720 g

Arrachera de Res Marinada Marketside a $185.00 el empaque de 600 g

Filete Basa rojo a $38.00 el medio kilo

Filete de Tilapia a $52.00 el medio kilo

Otros

Bachoco Prácticos Variedad pollo empanizado 500 gr

Rosca de chocolate, cajeta, leche condensada, nuez o marmoleada a $79 cada una

Bañadito pastel 3 leches 400 gr a $35

Pizza mexicana, hawaiana o de pepperoni a $75 cada una

Aurrerá salchichas con pavo 500 gr a $25

La Villa Queso mancheco a $30 cada uno

Chimex Jamón clásico de pavo a granel a $38 el cuarto

Aurrerá jamón cocido 396 gr a $35

Franja queso Oaxaca a granel a $52 el cuarto

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OB