INAPAM y Aeroméxico confirman descuentos especiales en vuelos para adultos mayores

Para fomentar el turismo y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha ratificado su alianza estratégica con Aeroméxico. Este convenio oficial permite a los beneficiarios acceder a una tarifa preferencial durante todo el año, facilitando el reencuentro con familiares o el disfrute de merecidas vacaciones dentro y fuera de la República Mexicana. La medida busca reactivar la economía y ofrecer alternativas accesibles para este sector de la población.

¿Cómo conseguir descuentos en vuelos con INAPAM?

El beneficio consiste en una reducción directa del 15% sobre la tarifa base de los boletos de avión. Esta promoción es válida tanto para viajes sencillos como redondos, operados por la aerolínea principal y su filial Aeroméxico Connect. Es importante destacar que el descuento aplica en las familias de tarifas Clásica, AM Plus y la exclusiva Clase Premier, brindando opciones de confort para cada viajero que desee explorar nuevos horizontes con un servicio de primer nivel.

Para hacer efectivo este ahorro, el proceso de compra difiere de las reservaciones tradicionales en línea. Los interesados no pueden aplicar la rebaja directamente en el sitio web; en su lugar, deben comunicarse al Centro Nacional de Reservaciones llamando al (55) 5133 4000 o acudir presencialmente a las Oficinas de Ventas. Allí, un agente capacitado verificará la vigencia de la credencial antes de procesar el pago, garantizando que el descuento se aplique de forma correcta y transparente.

Consejos para asegurar tu descuento en INAPAM

Antes de empacar tus maletas, asegúrate de cumplir con los lineamientos oficiales para no perder esta gran oportunidad. Aquí te dejamos los puntos clave:

Tener 60 años cumplidos y presentar la tarjeta vigente del INAPAM. El viaje debe originarse siempre dentro del territorio mexicano. Los extranjeros residentes pueden participar presentando su tarjeta del Instituto Nacional de Migración (INM). No aplica en tarifas de clase básica, paquetes vacacionales ni vuelos de la alianza SkyTeam.

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Restricciones importantes que debes conocer antes de comprar

Recuerda que estos descuentos no son acumulables con otras promociones vigentes ni aplican para reservaciones de grupos grandes. Al planificar tu itinerario con anticipación y seguir estos pasos al pie de la letra, podrás maximizar tu presupuesto de viaje de manera inteligente. Aprovecha esta iniciativa diseñada para premiar tu experiencia y comienza a descubrir nuevos destinos con la seguridad, comodidad y el respaldo total de la aerolínea bandera de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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