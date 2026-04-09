El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene activo su Directorio de Beneficios 2026, una herramienta clave para la economía. Durante lo que resta de abril y todo mayo, los beneficiarios disfrutarán de rebajas importantes que este grupo etario debe conocer.

Estos descuentos aplican a nivel nacional , beneficiando directamente a los residentes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y de todo el país. El objetivo principal es proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a los gastos cotidianos.

Entre los rubros más destacados se encuentran la salud, la alimentación y el transporte. Las rebajas van de un 5% a un 50%, dependiendo del establecimiento comercial.

ESPECIAL / INAPAM

Salud y transporte: Los rubros con mayores rebajas

Cuidar la salud es una prioridad en esta etapa de la vida. Por ello, cadenas diversas de farmacias ofrecen descuentos especiales al presentar la credencial vigente, facilitando la compra de medicamentos.

En el rubro de alimentación, supermercados también se suman a la iniciativa. Otorgan entre un 5% y un 7% de descuento en los tickets de compra, lo que representa un alivio directo a la canasta básica.

En cuanto a movilidad, los adultos mayores que planeen viajar en estos meses tienen ventajas exclusivas. Aerolíneas, así como diversas líneas de autobuses, aplican tarifas preferenciales para recorrer México a menor costo.

Para hacer válidas estas promociones, el titular solo debe mostrar su tarjeta física al momento de pagar. Es fundamental verificar la vigencia de la promoción directamente en la sucursal o taquilla antes de realizar la compra.

Estos descuentos son válidos en lo que resta de abril y para el siguiente mes de mayo.

¿Qué es el Inapam y cómo da beneficios a las personas?

El INAPAM es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuya función principal es coordinar y encabezar la política nacional a favor de las personas adultas mayores de 60 años, conforme a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Entre sus objetivos se encuentra promover el desarrollo humano integral de este sector de la población, mediante acciones y programas que fomenten la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo u ocupación con retribución económica, y la reducción de desigualdades e inequidades de género, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Las personas que cumplan 60 años durante 2026 podrán solicitar su credencial del INAPAM para acceder a beneficios. Una vez alcanzada la edad, deberán presentarse en un módulo de Bienestar con la documentación requerida.

Requisitos para inscribirse al Inapam y recibir una credencial:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario).

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra

Datos de la persona de contacto de emergencia:

CURP actualizado

Número telefónico

Para ubicar el módulo de Bienestar más cercano al domicilio, se recomienda consultar los canales oficiales del Gobierno de México.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: SAT: Los mejores días para tu declaración anual 2025 sin fallas según el "semáforo" de fechas

OF