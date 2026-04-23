Profeco analiza autos en México y concluye por qué modelos Kicks 2025, Frontier V6 2026 y Sentra 2025 tienen falla en sus puertas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Nissan México, emitió una alerta de seguridad nacional para los propietarios de ciertos vehículos de modelo reciente. Se trata de un llamado a revisión preventivo que involucra a 421 unidades comercializadas en México , específicamente de los modelos Kicks 2025, Sentra 2025 y la camioneta Frontier V6 2026 . Esta medida busca garantizar la integridad de los conductores y pasajeros ante un riesgo inminente detectado en la estructura de las puertas.

El problema central radica en un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas . Según los reportes técnicos oficiales, esta falla provoca que la resistencia del componente sea insuficiente ante la tensión normal del uso diario. En el peor de los escenarios, la pieza podría romperse repentinamente, ocasionando que la puerta se abra de forma inesperada mientras el vehículo se encuentra en pleno movimiento, lo que representa un peligro crítico para los ocupantes.

Anuncio de la Profeco desde redes sociales sobre el llamado de Nissan México. X / @Profeco

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¿Cómo y cuándo se realizará la reparación gratuita?

Para mitigar este riesgo, Nissan México ha confirmado que asumirá la responsabilidad del desperfecto sin representar un golpe a tu bolsillo. La solución definitiva consiste en el reemplazo completo de las cuatro contrachapas de las puertas afectadas, un procedimiento que se realizará de forma gratuita en cualquier sucursal de la Red de Distribuidores Autorizados Nissan. Esta acción correctiva es fundamental para devolverle la confiabilidad a tu automóvil y cumplir con los más altos estándares de seguridad automotriz .

Si te preguntas desde cuándo puedes solicitar este servicio, la campaña de reparación inició oficialmente el pasado 31 de marzo de 2026 .

Este programa preventivo se mantendrá vigente por tiempo indefinido, hasta que la marca logre reparar el 100 % de las unidades involucradas en el país . La Profeco mantendrá una vigilancia estricta sobre este proceso para asegurar que cada consumidor reciba la atención adecuada y no enfrente trabas administrativas durante su visita al taller.

La automotriz tomará la iniciativa para localizar a los dueños de los autos afectados a través de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas directas, en los cuales las y los asesores de la marca te invitarán a programar tu cita .

Si adquiriste algunos de estos modelos, no es necesario que esperes a que Nissan México se comunique contigo. Puedes verificar el estatus de tu vehículo inmediatamente .

Tips rápidos para verificar tu vehículo y medios de contacto

Actuar con rapidez es la mejor estrategia cuando se trata de la seguridad de tu familia en carretera.

Ten a la mano tu NIV: El Número de Identificación Vehicular (a 17 dígitos) es indispensable para que el sistema reconozca tu auto.

Contacta a la marca: Llama al número de atención a clientes 800 9 NISSAN (647726) para despejar cualquier duda.

Usa el portal oficial: Ingresa al sitio web de llamados a revisión de Nissan para una consulta digital rápida.

Agenda con anticipación: Evita largas filas programando tu visita al distribuidor más cercano a tu domicilio.

En caso de que enfrentes alguna irregularidad, negativa de servicio o cobro indebido por esta reparación, la autoridad federal está lista para respaldarte en todo momento. Puedes comunicarte al Teléfono del Consumidor marcando el 55 5568 8722 o al 800 468 8722 desde cualquier parte de la República Mexicana, incluyendo Jalisco y el resto del occidente del país . También tienes a tu disposición los correos electrónicos oficiales, como denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx, donde un asesor legal te guiará paso a paso para levantar un reporte formal contra la concesionaria que incumpla con este mandato.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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