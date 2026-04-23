Pensión Bienestar 2026: ¿Se retrasará el pago por el cierre de bancos del 1 de mayo?

La proximidad del quinto mes del año ha generado diversas dudas entre los adultos mayores, mujeres en edad avanzada y personas con discapacidad inscritas en las distintas pensiones del Bienestar impulsadas por el gobierno federal, principalmente sobre la posibilidad de que se llegue a retrasar el pago de su apoyo económico. Esta incertidumbre surge a raíz del anuncio oficial sobre el cierre masivo de sucursales bancarias programado para el primer día de mayo.

Ante esta situación, es fundamental que los millones de beneficiarios en todo México conozcan a detalle cómo se estructurará el calendario de pagos durante este periodo, con el objetivo de que puedan planificar sus finanzas personales sin verse afectados por un eventual retraso en el depósito de sus recursos bimestrales.

¿Por qué se prevé un retraso en el pago de la Pensión Bienestar en mayo?

El motivo principal detrás de esta inquietud radica en la conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra internacionalmente el 1 de mayo. De acuerdo con las disposiciones oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta fecha está catalogada como un día inhábil para el sector financiero en la República Mexicana.

En consecuencia, todas las instituciones bancarias, incluyendo las sucursales del Banco del Bienestar, suspenderán sus operaciones en ventanilla y atención al cliente durante toda la jornada, lo que interrumpe temporalmente la dispersión de recursos y la atención presencial para quienes acuden a retirar su dinero en efectivo.

Esta pausa operativa significa que los depósitos programados por la Secretaría de Bienestar deben ajustarse a los días hábiles laborables. Históricamente, cuando el inicio de mes coincide con un día feriado, las autoridades federales optan por recorrer el inicio de la dispersión de los fondos al siguiente día hábil.

Por lo tanto, el cierre de las sucursales bancarias no implica una cancelación del apoyo, sino una modificación logística necesaria para cumplir con la normativa laboral vigente de los trabajadores del sector bancario, garantizando que el sistema funcione de manera óptima una vez que se reanuden las actividades.

Ajustes en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para mayo

Como es costumbre, la dispersión de los recursos económicos se realiza de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Este sistema alfabético tiene como propósito principal evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y garantizar que los adultos mayores reciban una atención digna, rápida y eficiente al momento de disponer de su dinero.

Ante la inactividad del 1 de mayo, se espera que el calendario de pagos oficial inicie formalmente a partir del primer día hábil posterior al feriado. Las autoridades correspondientes publicarán en sus canales oficiales las fechas exactas en las que cada letra del abecedario tendrá disponible su depósito.

Es crucial que los derechohabientes se mantengan informados a través de medios confiables y eviten acudir a las sucursales antes de la fecha que les corresponde.

Además, cabe destacar que, aunque las ventanillas del Banco del Bienestar permanecerán cerradas durante el día festivo, la red de cajeros automáticos continuará operando con normalidad las 24 horas del día.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

