El mercado cambiario amanece con movimientos mixtos este jueves 23 de abril de 2026. De acuerdo con los datos en tiempo real del portal financiero Bloomberg en Línea, el peso mexicano muestra fluctuaciones frente al dólar estadounidense.

Actualmente, el tipo de cambio se ubica en un rango de 17.33 a 17.39 pesos por dólar. Esta cifra muestra la constante volatilidad que enfrentan las monedas emergentes, como la divisa nacional, ante un panorama internacional complejo y lleno de matices.

Pero, ¿qué está provocando exactamente estos ajustes en el peso mexicano? La respuesta se encuentra en una combinación de factores geopolíticos y económicos que mantienen a los inversionistas institucionales y minoristas a la expectativa.

En comparación con la cotización con la que cerró ayer, el dólar subió hoy +0.11% o 2 centavos. Pasó de 17.34 a 17.36 pesos por divisa de EU.

¿Qué hay detrás del precio del dólar hoy?

El comportamiento del tipo de cambio tiene que ver hoy con que los mercados globales están reaccionando fuertemente a las tensiones en Medio Oriente. Si bien recientemente se reportó una extensión del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, la cautela sigue dominando las decisiones de inversión a nivel mundial, señala Bloomberg. Cuando existe incertidumbre internacional, los grandes capitales suelen buscar refugio en activos considerados más seguros, lo que tradicionalmente termina fortaleciendo al billete verde y una baja en el peso mexicano.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 23 de abril 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.40 | 17.90

Banco Azteca | 15.95 | 17.94

BBVA | 16.48 | 17.62

Banorte | 16.10 | 17.70

Banamex | 16.80 | 17.76

Scotiabank | 16.80 | 17.80

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del jueves 23 de abril de 2026 es de 17.3323 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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