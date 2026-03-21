¿Qué significa dejarse las canas? Esto dice la psicología

Hoy se sabe que las canas no necesariamente salen porque la persona esté envejeciendo, pero aun así, tener esos cabellos blancos es una afrenta para muchas personas que buscan a toda costa eliminarlas. Sin embargo, para otras, dejar que el cabello tome su color natural es un proceso aceptable y no genera ningún tipo de conflicto.

¿Qué representa para la psicología dejarse las canas?

De acuerdo a la opinión de algunos psicólogos, para muchas personas, dejarse las canas representa aceptar el paso del tiempo a través de una cabellera que muestra un reconocimiento a la historia de vida personal, así como a la aceptación de los años que se tienen y cómo ellos han configurado lo que somos ahora, sin reproches ni vergüenza .

En este sentido, es importante remarcar que el cabello ha sido considerado desde hace tiempo como un reflejo de juventud, por lo que su pérdida o cubrirse de canas es visto como una manifestación de vejez y, por lo tanto, de cercanía con la muerte. Una expresión que confronta y busca ser erradicada, por ejemplo, con tintes que recobren el color que alguna vez la cabellera tuvo.

Según Meredith Gordon, en un texto para la edición Psychology Today, aceptar las canas refleja un cambio interno, un acto de autoaceptación y de aceptación de aquello que no podemos controlar .

Declara que no se trata de menospreciar el teñirse el cabello, sino de comenzarse a ver "por dentro", de mirar hacia adelante, con el abrazo a lo que somos en el presente. Es así como puede observarse cómo nuestro propio cabello cambia con el tiempo, crece, evoluciona; lo que manifiesta lo que estaba destinado a ser.

Por otro lado, quizás menos trascendente, pero igualmente valioso a la hora de tomar la decisión de dejarse las canas, tiene que ver con el dinero que las personas se ahorran en tratamientos para oscurecerlo o aclararlo y mantenerlo de esa forma. Para muchos, también se trata de descansar de un ritual que parece no tener fin y vivir con la expresión natural de la cabellera.

Las canas aparecen por muchos factores y no es repentino. Entre los factores que colaboran a su desarrollo están los factores genéticos, estrés, alimentación deficiente, enfermedades, tabaquismo, abuso del secador, falta de higiene. Pero quizás el más conocido es que, a medida que disminuye la capacidad de los melanocitos para producir melanina, el pelo empieza a volverse blanco.

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