¿Podrías perder tu Pensión Bienestar? Esto dicen las autoridades sobre la actualización de datos

En los últimos días, ha surgido una gran inquietud entre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México debido a rumores que circulan en internet. La principal duda que ha generado alarma es: ¿podrías perder tu Pensión Bienestar si no realizas una actualización de datos? Ante esta situación, la Secretaría de Bienestar ha emitido un comunicado oficial para aclarar el panorama, desmentir la información falsa y proteger a los adultos mayores y otros derechohabientes de posibles intentos de fraude.

La controversia comenzó a raíz de la difusión de un video a través de la plataforma YouTube, el cual rápidamente se viralizó entre los usuarios. En dicho material audiovisual, se afirmaba que era estrictamente necesario que los beneficiarios actualizaran su información personal y cumplieran con nuevos requisitos para no perder el acceso a los apoyos económicos que otorga el Estado.

Secretaría del Bienestar desmiente trámite para seguir recibiendo la pensión

Frente a la rápida propagación de este rumor, la dependencia federal actuó para evitar que la desinformación afectara a los sectores más vulnerables de la población. Las autoridades confirmaron que es totalmente falso que exista un supuesto trámite de actualización de datos condicionado para seguir recibiendo las pensiones.

En este sentido, los funcionarios subrayaron que los derechohabientes no deben cumplir con ningún tipo de requisito adicional al que ya presentaron en el momento de su inscripción al programa. La institución fue enfática al señalar que no se están enviando correos electrónicos ni mensajes de texto solicitando información personal, contraseñas o confirmaciones de identidad.

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Secretaría del Bienestar alerta por riesgo de fraude

El principal riesgo de este tipo de campañas de desinformación es que suelen ser la antesala de estafas cibernéticas o fraudes telefónicos. Los delincuentes utilizan el miedo a perder el apoyo económico como un mecanismo de manipulación para robar datos sensibles, acceder a cuentas bancarias o extorsionar a los beneficiarios de los programas sociales.

Por ello, el exhorto oficial para todos los derechohabientes es mantener la calma, ignorar este tipo de mensajes no verificados y evitar caer en engaños.

Se recomienda a la población que no haga clic en enlaces sospechosos, no comparta fotografías de sus documentos oficiales y, sobre todo, no entregue su tarjeta del Banco del Bienestar ni su Número de Identificación Personal (NIP) a ninguna persona.

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Canales oficiales de comunicación

Para combatir la desinformación, la Secretaría de Bienestar recordó a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada única y exclusivamente a través de los canales oficiales de difusión. Las páginas web gubernamentales, las cuentas verificadas en redes sociales de los Programas para el Bienestar y los comunicados emitidos por dependencias oficiales son las únicas fuentes confiables.

Gobierno descarta suspensión de pagos de la Pensión Bienestar

Para brindar mayor tranquilidad a los millones de beneficiarios en todo el país, el gobierno federal reiteró que la dispersión de los recursos de todos los programas sociales está garantizada. La entrega de los apoyos económicos continuará realizándose de manera directa, sin intermediarios y sin condicionamientos, depositándose puntualmente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada titular.

Finalmente, la dependencia precisó que el calendario de pagos correspondiente al próximo bimestre, que abarca los meses de julio y agosto de 2026, se publicará en su momento oportuno. Los derechohabientes podrán consultar las fechas exactas de depósito, organizadas por la letra inicial del primer apellido, a través de las redes sociales y páginas oficiales de la institución.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB