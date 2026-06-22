Este lunes 22 de junio dio inicio el nuevo periodo de registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, el cual estará abierto hasta el próximo domingo 28 de junio, según lo informado por la Secretaría del Bienestar.

El proceso para integrar a nuevos beneficiarios en el padrón de estos programas sociales federales se llevará a cabo de forma escalonada, considerando la letra del primer apellido de cada persona interesada. Por ello, aquí te compartimos el calendario que marca el orden de registro.

Cabe recordar que el procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos instalados por la dependencia gubernamental en todo el territorio nacional.

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Calendario de registro de la Pensión Bienestar de junio de 2026

Lunes 22 de junio: A, B, C

Martes 23 de junio: D, E, F, G, H

Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M

Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 27 de junio: todas las letras

Domingo 28 de junio: todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar de junio de 2026. ESPECIAL

Estos programas sociales son impulsados por el gobierno federal y pretenden mejorar la calidad de vida de ciertos sectores de la población que se posicionan como más vulnerables, a través de un apoyo económico bimestral otorgado directamente a las personas beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a las Pensiones del Bienestar?

Pensión para Adultos Mayores

De acuerdo con la página oficial de la Pensión para Adultos Mayores, las bases y lineamientos del programa establecen que solo las personas que cumplen con los siguientes requisitos pueden obtener la ayuda económica:

Tener por lo menos 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México y contar con domicilio actual en la República Mexicana.

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Pensión Mujeres Bienestar

Ahora bien, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y su página oficial establece únicamente tres requisitos que deben cumplirse para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

¿Cuánto dinero otorgan las pensiones del Bienestar en 2026?

A 2026, las autoridades fijaron que el apoyo bimestral de cada programa es de:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Estos montos suelen reevaluarse al inicio de cada año y se ajustan dependiendo de la inflación y el encarecimiento de productos y servicios.

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MB