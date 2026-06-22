Este lunes 22 de junio dio inicio el nuevo periodo de registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, el cual estará abierto hasta el próximo domingo 28 de junio, según lo informado por la Secretaría del Bienestar.El proceso para integrar a nuevos beneficiarios en el padrón de estos programas sociales federales se llevará a cabo de forma escalonada, considerando la letra del primer apellido de cada persona interesada. Por ello, aquí te compartimos el calendario que marca el orden de registro.Cabe recordar que el procedimiento se realiza de forma presencial en los módulos instalados por la dependencia gubernamental en todo el territorio nacional.Lunes 22 de junio: A, B, CMartes 23 de junio: D, E, F, G, HMiércoles 24 de junio: I, J, K, L, MJueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, RViernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 27 de junio: todas las letrasDomingo 28 de junio: todas las letras Estos programas sociales son impulsados por el gobierno federal y pretenden mejorar la calidad de vida de ciertos sectores de la población que se posicionan como más vulnerables, a través de un apoyo económico bimestral otorgado directamente a las personas beneficiarias.Pensión para Adultos MayoresDe acuerdo con la página oficial de la Pensión para Adultos Mayores, las bases y lineamientos del programa establecen que solo las personas que cumplen con los siguientes requisitos pueden obtener la ayuda económica:Pensión Mujeres BienestarAhora bien, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y su página oficial establece únicamente tres requisitos que deben cumplirse para la incorporación:A 2026, las autoridades fijaron que el apoyo bimestral de cada programa es de:Estos montos suelen reevaluarse al inicio de cada año y se ajustan dependiendo de la inflación y el encarecimiento de productos y servicios.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB