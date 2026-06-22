SAT confirma cuál debe ser el límite de la Pensión IMSS para no pagar impuestos extras en julio 2026

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preguntan si deberán pagar más impuestos durante julio de 2026. Ante esta duda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el criterio establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que determina un límite específico para que las pensiones permanezcan exentas del pago de este gravamen.

De acuerdo con el artículo 93, fracción IV, de la Ley del ISR, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro están exentos del pago de impuestos siempre que no excedan el equivalente a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria. Cuando el monto de la pensión supera ese límite, únicamente la cantidad excedente está sujeta al pago del ISR.

¿Cuál es el límite de la pensión IMSS libre de impuestos en junio de 2026?

Para 2026, el valor diario de la UMA es de aproximadamente 117.14 pesos. Con base en esta referencia, el límite exento para las pensiones se ubica alrededor de los 53 mil 400 pesos mensuales. Esto significa que los pensionados del IMSS que reciban una cantidad igual o inferior a ese monto no deberán pagar ISR por su pensión.

Por ejemplo, si una persona recibe una pensión mensual de 45 mil pesos, continuará exenta del impuesto. Sin embargo, si percibe 60 mil pesos mensuales, el SAT únicamente aplicará ISR sobre la diferencia que rebasa el límite permitido, y no sobre el total de la pensión.

El SAT aclara que se deben sumar todas las pensiones

La autoridad fiscal también señala que, para calcular la exención, se debe considerar la totalidad de las pensiones o haberes de retiro que reciba una persona, independientemente de quién realice el pago. Es decir, si un contribuyente obtiene ingresos de más de una pensión, estos montos deberán sumarse para verificar si superan el límite establecido por la ley.

Esta disposición busca evitar errores en el cálculo del impuesto y garantizar que los pensionados cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales.

¿Quiénes podrían presentar declaración ante el SAT?

Aunque la mayoría de los pensionados están exentos de presentar declaración anual, existen casos específicos en los que sí podrían estar obligados. Esto ocurre cuando reciben ingresos superiores a ciertos límites, cuentan con dos o más fuentes de pensión o generan ingresos adicionales por actividades empresariales, arrendamiento u otros regímenes fiscales.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los comprobantes de pago y consultar la información oficial del SAT para evitar sorpresas durante el ejercicio fiscal.

Lo que deben saber los pensionados del IMSS

En julio de 2026, la regla sigue siendo clara: las pensiones del IMSS permanecerán libres de ISR siempre que no rebasen el equivalente a 15 UMA diarias en su cálculo mensual.

Quienes excedan ese umbral no pagarán impuestos sobre toda su pensión, sino únicamente sobre la parte que supere el límite exento establecido por la legislación fiscal mexicana.

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AO

