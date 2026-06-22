El programa de INAPAM que te ayuda a conseguir la Pensión IMSS con la Ley 73 en julio 2026

¿Trabajaste antes de 1997, pero perdiste tus derechos ante el Seguro Social? Este mes de julio de 2026, un programa oficial te permite volver al mercado laboral, recuperar tus semanas cotizadas y asegurar esa pensión que creías perdida. Descubre cómo lograrlo sin caer en trámites costosos. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado la continuidad de una de sus iniciativas más valiosas para la población de la tercera edad en México. Se trata de una estrategia que va más allá de los clásicos descuentos en transporte o farmacias, enfocándose en la estabilidad financiera a largo plazo.

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El puente hacia tu pensión IMSS

A través del programa conocido como Vinculación Productiva , el organismo gubernamental facilita que las personas mayores de 60 años consigan un empleo formal. Esta oportunidad laboral rompe con las barreras de discriminación por edad que muchas empresas imponen al lanzar sus vacantes en el mercado actual.

Lo que muchos desconocen es que este esquema es la llave maestra para reactivar los derechos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al ser contratado formalmente, el adulto mayor vuelve a cotizar, sumando las semanas necesarias para alcanzar los requisitos exigidos por la Ley 73.

Requisitos para conseguir la pensión IMSS con la Ley 73 en julio

Para que esta estrategia funcione y culmine en una jubilación exitosa, los interesados deben cumplir con lineamientos estrictos establecidos por las autoridades de seguridad social. El objetivo principal es demostrar que el trabajador se encuentra en una situación legal apta para retomar sus aportaciones patronales.

Tips y puntos clave para solicitar la pensión IMSS en julio:

Edad mínima: Tener al menos 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada , o 65 años para la de vejez .

Tener al menos 60 años para la pensión por , o 65 años para la de . Régimen correcto: Haber comenzado a cotizar bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Haber comenzado a cotizar bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Estatus laboral: Encontrarse privado de un trabajo remunerado al momento de iniciar la solicitud y haber causado baja del régimen obligatorio.

Encontrarse privado de un trabajo remunerado al momento de iniciar la solicitud y haber causado baja del régimen obligatorio. Documentación: Contar con la credencial vigente del INAPAM, identificación oficial y CURP actualizada.

Cumplir con estos puntos garantiza que el tiempo laborado a través de las empresas afiliadas al programa se traduzca en un beneficio real. Cada mes trabajado suma semanas válidas, acercando al beneficiario al mínimo de 500 semanas que exige la legislación de 1973 para otorgar el retiro.

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Además de la reactivación de derechos, reincorporarse al mercado laboral formal permite a los adultos mayores mejorar sus ingresos mensuales de manera inmediata. Las empresas que participan en este convenio ofrecen salarios competitivos y prestaciones de ley, lo que dignifica la etapa previa a la jubilación definitiva.

¿Cómo inscribirse en julio de 2026 para conseguir la pensión del IMSS?

El proceso de inscripción para aprovechar esta oportunidad durante julio de 2026 es completamente gratuito y no requiere de intermediarios. Los interesados deben acudir presencialmente a los módulos de atención del instituto con su documentación básica para integrarse a la bolsa de trabajo especializada.

Una vez registrados, los asesores del programa analizan el perfil del candidato y lo conectan con empleadores que buscan experiencia y compromiso. Si el adulto mayor es seleccionado, firma un contrato formal que automáticamente genera su alta ante las autoridades de salud y seguridad social.

En conclusión, esta iniciativa representa una segunda oportunidad invaluable para miles de mexicanos que anhelan un retiro digno y sin preocupaciones económicas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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