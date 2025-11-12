Este miércoles 12 de noviembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevé que se consumirán 106.52 millones de barriles de petróleo diarios a nivel mundial en 2026, lo que representa un aumento del 1.31 % con respecto a 2025.

La previsión hecha por la OPEP mantiene sin cambios un cálculo basado en un esperado crecimiento " robusto " de la economía global. Argumenta que las tensiones derivadas de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han rebajado debido a los acuerdos con socios como el Reino Unido, la Unión Europea o Japón, así como por la tregua comercial de un año alcanzada entre el país del norte y la República Popular China.

Además, la OPEP espera que el consumo privado y que el gasto público, por ejemplo, en infraestructuras, sean factores que mantengan el crecimiento económico en 2025 y 2026.

En dicho informe también se advierte que algunos problemas comerciales y desafíos geopolíticos, así como los efectos del prolongado cierre de la Administración de EU y el rendimiento de la deuda de aquel país, son elementos a observar en relación con el desarrollo de la economía global.

Breve desglose del reporte de la OPEP por países

Estados Unidos seguirá siendo el que más petróleo consuma en 2026 (el 20 % del total mundial); le seguirían China e India, donde se prevé que la demanda se verá impulsada por mayores ingresos y consumo en los hogares y por el gasto público, en un contexto de baja inflación .

Por contra, los países ricos de Europa consumirán en 2026 apenas un 0.3 % más petróleo que este 2025.

La OPEP espera descensos en la demanda de diésel y de fuelóleo pesado para la industria y el transporte marítimo, debido a la débil actividad industrial y a las políticas medioambientales.

Respecto a la oferta de crudo en Latinoamérica, el continente sería la región en la que más aumente la extracción, aproximadamente un 5.7 %. Se prevé que la producción en Brasil aumente en unos 200 mil barriles diarios.

Finalmente, destaca el aumento de producción actual de 47 mil barriles diarios por parte de Rusia entre septiembre y octubre, un 0.5 % más.

