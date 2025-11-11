Este martes 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua, denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

Por su parte, David Estevez, presidente de ANT, denunció que los operadores de carga enfrentan una crisis de inseguridad sin precedentes.

" Antes se robaban cinco o siete tráilers diarios, hoy nos están robando entre 55 y 60 vehículos de carga al día. Los datos que saca el oficialismo de que se combate la inseguridad son falsos ", afirmó.

Rodríguez y Estevez indicaron que la alianza entre campesinos y transportistas busca articular un frente nacional de presión que obligue a las autoridades a abrir una mesa de diálogo.

" El campo no puede sobrevivir con carreteras inseguras, con precios injustos y con corrupción. Por eso hoy estamos aquí juntos, el hombre del campo y el hombre camión ", expresaron.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán movilizaciones en distintas regiones del país y no descartan un paro nacional si no hay respuesta del gobierno.

Entre sus demandas también se incluyen la revisión de los costos de transporte, la regulación de tarifas de grúas y la atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural.

De forma paralela, integrantes del Movimiento Rural 9 de Septiembre A.C. anunciaron que preparan la toma pacífica del edificio central de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Baltazar Valdez , también dirigente del FNRCM , detalló que, esta vez, solo bloquearán el tránsito de mercancías. " No vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros ", aseguró.

Sumado a ello, anunció que van a realizar " la toma de las aduanas, como forma de presión máxima para ser atendidos " por la Presidenta Claudia Sheinbaum , pues consideró que en las reuniones con el titular de la Sader, Julio Berdegué , solo han recibido " promesas incumplidas ".

