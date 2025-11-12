El pasado martes 11 de noviembre, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción. Anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores.

Los manifestantes advirtieron que mantendrían movilizaciones en distintas regiones del país y no descartan un paro nacional si no hay respuesta del gobierno. Entre sus demandas se incluyen:

La revisión de los costos de transporte

La regulación de tarifas de grúas

La atención urgente a los productores afectados por la inflación

La inseguridad rural

Lee también: Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 12 de noviembre de 2025

Productores de caña se deslindan del posible paro nacional

La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), a través del líder Javier Sánchez, se deslindó de las protestas efectuadas ayer desde la capital del país y aseguró que los productores de caña de azúcar mexicanos no participarán en las próximas movilizaciones, ni en el paro nacional al que han convocado grupos disidentes del sector. Subrayó que sus demandas ya fueron atendidas mediante el nuevo acuerdo arancelario .

Sánchez aseguró que la organización que encabeza, que agrupa al menos a 98 % de los productores de caña del país, aceptó el nuevo acuerdo del gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece que toda importación de azúcar pagará un impuesto de 156 % sobre su valor, lo que en la práctica encarecerá el producto extranjero.

" Si una tonelada cuesta 7 mil pesos en el mercado mundial, el importador deberá pagar 11 mil más de impuesto. Con logística y ganancia, el costo final superaría los 20 mil pesos por tonelada o 20 pesos por kilo. Con esto ya no les dan los números a los comercializadores ", explicó el dirigente, quien confió en que la medida permitirá estabilizar los precios nacionales y dar certidumbre al sector tras meses de pérdidas.

Con información de SUN.

Te recomendamos: México limitará libertades fiscales a FIFA durante organización del Mundial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF