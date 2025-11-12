El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas del año por compradores y comerciantes de todo México , ya que la campaña creada por la Secretaría de Economía y otras dependencias gubernamentales busca incentivar las compras locales y favorecer el flujo de la economía nacional.

Por ello, durante todo un fin de semana diferentes tiendas y negocios ponen a disposición de sus clientes ofertas, promociones y descuentos únicos que facilitan la compra de productos de todo tipo. Sin embargo, nadie está exento de que una compra salga mal, por eso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el proceso para levantar una denuncia este Buen Fin si un comercio no cumple con lo prometido.

La venta más grande de México se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, en donde miles de compradores mexicanos aprovecharán para llevarse los productos más increíbles a un superprecio. No obstante, muchas de estas compras se realizan por línea, lo que aumenta el riesgo de que no salgan como se espera.

Algunos de los problemas más comunes de las ventas en línea son cuando los artículos no llegan a tu domicilio o cuando son totalmente diferentes a lo anunciado en la página. Para esto, la Profeco habilitó una línea de comunicación para presentar tu denuncia formal.

De acuerdo con su sitio web, existen diferentes formas de presentar una queja ante Profeco en caso de que una tienda, tanto en línea como física, no cumpla con lo establecido. A continuación, te presentamos todos los canales de denuncia.

Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO): Puedes acudir de forma presencial con identificación oficial, comprobante de compra, datos del proveedor y una descripción del problema para posteriormente llenar un formato de queja e iniciar el proceso formal.

Aquí te dejamos el directorio de todas las oficinas del país:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/969624/OFICINAS_DE_DEFENSA_DEL_CONSUMIDOR_ENERO_2025.pdf.

Conciliaexprés: Del 13 al 30 de noviembre estará habilitada una línea de atención telefónica especial para el Buen Fin , a la que se puede acceder a través del número 55 5568 8722 para la CDMX y área metropolitana, y al 800 962 8000 para el resto del país. El horario de atención es de 9:00 a 21:00 horas.

Concilianet: Presenta tu queja en su plataforma digital a través del enlace https://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/inicio.jsp. Solo se requiere crear una cuenta y seguir las instrucciones de la página.

¿Por qué otros motivos puedes presentar una denuncia ante Profeco?

Puedes presentar una queja cuando el proveedor no cumpla con alguno de los siguientes puntos:

El precio anunciado.

Las promociones o descuentos ofrecidos.

Las condiciones de venta, como los meses sin intereses.

Las garantías del producto o servicio.

La calidad esperada del bien adquirido.

El Buen Fin es una gran oportunidad para aprovechar descuentos y promociones, pero también es importante comprar con precaución. Si alguna tienda incumple lo prometido, la Profeco ofrece diversos canales para ayudarte a resolver el problema y proteger tus derechos como consumidor.

XP