Pensión Mujeres Bienestar: Qué se sabe del pago a quienes reciben tarjeta en octubre y noviembre

A través de un comunicado, las autoridades de los Programas del Bienestar del Gobierno Federal dieron a conocer el momento en el que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes reciben sus tarjetas en octubre y noviembre, recibirán el primer pago del apoyo.

De acuerdo con la ficha informativa, al corte del 27 de octubre, un millón 349 mil 462 nuevas beneficiarias del programa ya recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar, en la que cada dos meses recibirán un depósito de 3 mil pesos.

¿Cómo saber cuándo me toca recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las nuevas beneficiarias son notificadas del día, la hora y el lugar en donde deben recoger el plástico por medio de un mensaje SMS al número celular que proporcionaron durante el registro en agosto.

Además, estas mujeres también pueden consultar esta información directamente en la página web de la Secretaría del Bienestar .

Para la entrega, las beneficiarias deben presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia), junto con el talón morado que se les dio en el registro.

En la cita, se les toma una fotografía y se les entrega su tarjeta en un sobre cerrado con su recibo correspondiente.

¿Cuándo recibiré el primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar si acabo de recoger la tarjeta?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán en sus tarjetas el primer pago "a partir de los últimos días de noviembre".

Los siguientes pagos se realizarán de forma bimestral junto con las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El programa social, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, tiene el propósito de reconocer sus décadas de trabajo y cuidados no remunerados, previo a su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores..

