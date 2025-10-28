Pensión IMSS: ¿cuánto recibirán de aguinaldo en noviembre?

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta noticia te va a encantar, pues durante el mes de noviembre podrás recibir el pago de tu aguinaldo. En esta nota te contamos cuánto se pagará y los detalles al respecto.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS?

Las y los adultos mayores pensionados del IMSS recibirán el 100% de su aguinaldo en noviembre, a diferencia de las y los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes recibirán el 50% del pago en noviembre y el resto en diciembre.

El IMSS precisó que el monto del aguinaldo será equivalente a una mensualidad, aunque se deberán omitir los conceptos relacionados con:

Asistencias

Asignaciones familiares

Desde inicios de 2025, el instituto dio a conocer el calendario de pagos para el año, y se confirmó que el depósito del aguinaldo se realizará después de la celebración del Día de Muertos.

¿Cuándo pagará el IMSS el aguinaldo?

La dependencia informó que el pago se efectuará el lunes 3 de noviembre, y recordó que el depósito será completo. El pago anticipado del aguinaldo representa una gran oportunidad para las y los beneficiarios, ya que les permitirá contar con un apoyo económico previo para cubrir sus gastos.

Te puede interesar: Uber afirma que ya puede entrar a los aeropuertos del país, incluyendo Guadalajara

¿Quiénes son los pensionados que recibirán aguinaldo este noviembre?

Las y los beneficiarios del aguinaldo que el IMSS entregará en noviembre son aquellas personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, quienes:

Comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Cumplieron con el mínimo de semanas cotizadas (500 semanas, en la mayoría de los casos).

Las modalidades de pensión de la Ley 73 que incluyen esta prestación son:

Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (la mayoría de los jubilados de la Ley 73).

Invalidez o riesgo de trabajo.

Pensiones de beneficiarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS