Pensión IMSS: ¿cuánto recibirán de aguinaldo en noviembre?

Si eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta noticia te va a encantar, pues durante el mes de noviembre podrás recibir el pago de tu aguinaldo. En esta nota te contamos cuánto se pagará y los detalles al respecto.Las y los adultos mayores pensionados del IMSS recibirán el 100% de su aguinaldo en noviembre, a diferencia de las y los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes recibirán el 50% del pago en noviembre y el resto en diciembre.El IMSS precisó que el monto del aguinaldo será equivalente a una mensualidad, aunque se deberán omitir los conceptos relacionados con:Desde inicios de 2025, el instituto dio a conocer el calendario de pagos para el año, y se confirmó que el depósito del aguinaldo se realizará después de la celebración del Día de Muertos.La dependencia informó que el pago se efectuará el lunes 3 de noviembre, y recordó que el depósito será completo. El pago anticipado del aguinaldo representa una gran oportunidad para las y los beneficiarios, ya que les permitirá contar con un apoyo económico previo para cubrir sus gastos.Las y los beneficiarios del aguinaldo que el IMSS entregará en noviembre son aquellas personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, quienes:Las modalidades de pensión de la Ley 73 que incluyen esta prestación son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS