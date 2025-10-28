Martes, 28 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

35% y 30% de descuento en desodorantes y más HOY en Farmacia Guadalajara

Farmacia Guadalajara ofrece este martes, 28 de octubre, descuentos del 30% y 35% en desodorantes y más. ¡Aprovecha las ofertas de hoy!

Por: Anel Solis

Farmacia Guadalajara ofrece hoy, 28 de octubre, 35% y 30% de descuento en desodorantes y más. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Farmacia Guadalajara ofrece hoy, 28 de octubre, 35% y 30% de descuento en desodorantes y más. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Farmacia Guadalajara ofrece los mejores descuentos este martes, 28 de octubre. Aprovecha el 30% y 35% de descuento hoy en desodorantes, shampoo y más productos que en esta nota te diremos. Recuerda que solo aplica en algunas marcas que, a continuación, te compartimos cuáles son. No esperes más y cuida tu cartera gastando menos y comprando más con las súper ofertas de Farmacia Guadalajara.

Lee también: Pensión IMSS e ISSSTE: Pago extra que recibirán beneficiarios en noviembre 2025

Descuentos hoy, 28 de octubre, en Farmacia Guadalajara

Marcas de desodorantes, dos por 105 pesos

  • Desodorante Stefano Black en aerosol, 159 mililitros
  • Desodorante Stefano Royal en aerosol, 159 ml
  • Antitranspirante Speed Stick ADN Original en aerosol, 91 gramos
  • Antitranspirante Lady Speed Stick 24/7 Pro 5 en aerosol, 91 g
  • Antitranspirante Speed Stick Stainguard Clean en aerosol, 91 g
  • Antitranspirante Palmolive Neutro Balance en aerosol, 150 m
  • Antitranspirante Speed Stick 24/7 Xtreme Ultra en aerosol, 91 g
  • Antitranspirante Lady Speed Stick 48 H Cool Aqua en aerosol, 150 ml

Para conocer más ofertas de desodorantes en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

Te puede interesar: Uber afirma que ya puede entrar a los aeropuertos del país, incluyendo Guadalajara

35% de descuento en marca Colgate en Farmacia Guadalajara

  • Enjuague bucal Colgate PerioGard Encías Saludables, 250 mililitros, de 323.70 pesos a 210.15 pesos
  • Pasta dental Colgate Sensitive Original, 74 ml, de 110.50 pesos a 71.50 pesos
  • Pasta dental Colgate OrthoGard Cuidado Ortodóntico, 100 ml, de 320.10 pesos a 96 pesos
  • Pasta dental Colgate PerioGard Encías Saludables, 67 ml, de 382.60 pesos a 248.69 pesos
  • Cepillo dental Colgate PerioGard Gum Expert Extra Suave, una pieza, de 126.60 pesos a 83 pesos

Para conocer más ofertas de productos Colgate, ingresa aquí.

Shampoo con 30% de descuento en Farmacia Guadalajara

  • Shampoo Head & Shoulders Suave y Manejable 2 en 1, 375 mililitros, de 103.90 a 72.50 pesos
  • Shampoo Head & Shoulders Limpieza Renovadora 2 en 1, 375 ml, de 103.90 pesos a 72.50 pesos
  • Shampoo Head & Shoulders Men Old Spice, mil 375 ml, de 103.90 pesos a 72.50 pesos
  • Acondicionador Pantene Pro-V Control Caída, 400 ml, de 105 pesos a 73.50 pesos
  • Shampoo Pantene Pro-V Control Caída, 400 ml, de 105 pesos a 73.50 pesos

Para conocer más descuentos en shampoo en Farmacia Guadalajara, ingresa aquí.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

  • Farmacia Guadalajara
  • Ofertas
  • Descuentos
  • Promociones

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones