SAT podría llevar a juicio a plataformas de streaming como Netflix y Disney+

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto especial atención en la aplicación de la nueva normativa para plataformas digitales como Uber, Netflix, Disney+ o Airbnb, luego de detectar diferencias entre los ingresos reportados y los reales. Ante esta situación, no se descarta recurrir a procesos legales a partir de 2026 si se comprueban irregularidades.

En entrevista, Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, informó que durante las revisiones efectuadas en 2025 se identificaron discrepancias entre las declaraciones presentadas por las plataformas y sus operaciones verdaderas.

“De las 30 operaciones de 1 millón de pesos, de manera paralela tienen otra contabilidad, que es la real, donde no fueron 30 operaciones, fueron quizás 50 y en lugar de 1 millón de pesos eran 1 millón 500 mil pesos, y en lugar de 16 mil pesos de IVA, pues eran 30 mil pesos de IVA”, explicó.

Estas diferencias surgen porque las empresas deben presentar declaraciones informativas mensuales, donde reportan sus movimientos. Flores ejemplificó:

“Nos dicen: ‘Oye, pues a través de mi plataforma durante el mes de septiembre yo realicé 20 operaciones por un importe total de 1 millón de pesos, por lo cual se retuvo de acuerdo a las reglas un IVA de 16 mil pesos’”.

Posibles medidas a partir de 2026

Si el Senado aprueba el proyecto de ley, el SAT contará con dos alternativas en caso de hallar inconsistencias: permitir que la plataforma corrija voluntariamente o proceder con una auditoría para determinar los montos omitidos.

“Y la plataforma tendrá, como siempre en México, su derecho de audiencia y su derecho a ir a tribunales y a defender lo que ellos consideren respecto de la auditoría del SAT. Y hasta que haya una resolución firme respecto de esa controversia judicial, es cuando podríamos hacer un cobro por parte del SAT”, detalló el funcionario en entrevista con Proceso.

Ajustes al marco fiscal

Flores reconoció que las plataformas digitales han transformado los modelos tradicionales de comercio, por lo que considera necesario actualizar las leyes nacionales para establecer controles que fortalezcan la recaudación fiscal.

Durante el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se prevé una reconfiguración del sistema tributario. Anteriormente, las plataformas extranjeras que ofrecían servicios a consumidores mexicanos debían pagar 16% de IVA, mientras que las que funcionaban como intermediarias (como las de hospedaje o transporte) retenían 50% del IVA a los prestadores de servicios.

Para reforzar la fiscalización, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), entre ellas la incorporación del artículo 30-B, que permitirá auditar directamente a las plataformas digitales.

Según Flores, el objetivo es claro: evitar cualquier forma de evasión.

“Lo único que se está proponiendo en este artículo 30 es tener nosotros el acceso directo a esa información para contrastar y contrarrestar que efectivamente lo que ya nos están enviando en las declaraciones informativas es la realidad”, afirmó.

Debate por el acceso a los datos

Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones del sector, como la Asociación de Internet MX (AIMX), debido a que permitiría al SAT tener acceso en tiempo real a las bases de datos de las plataformas digitales.

Ante ello, Flores aclaró que no se busca invadir información privada, sino únicamente establecer mecanismos de conexión con los sistemas digitales con fines estrictamente fiscales.

“No podemos ni queremos tener acceso a ningún tipo de información que no sea de carácter fiscal. ¿De qué información estamos hablando en este caso? Pues de operaciones de venta, de comercio mediante plataformas donde fungen como intermediarios”, puntualizó.

BB