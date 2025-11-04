Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran mañana miércoles 5 de noviembre

Ayer lunes, a través de su cuenta oficial de X, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió el calendario oficial de pagos de los programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los depósitos de acuerdo con la información, se realizan desde ayer 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los siguientes programas:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Para el caso la Pensión Mujeres Bienestar, así como los programas mencionados, mañana miércoles 5 de noviembre recibirán su pago quienes inicien su apellido con la letra "C".

Ariadna Montiel recuerda que el día de la letra de tu apellido estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta.

ESPECIAL

MV