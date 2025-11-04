Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran mañana miércoles 5 de noviembre

Ariadna Montiel recuerda que el día de la letra de tu apellido, estará disponible el recurso de la Pensión Mujeres Bienestar

Por: El Informador

Los depósitos de acuerdo con la información, se realizan desde ayer 3 y hasta el 27 de noviembre. ESPECIAL / PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Los depósitos de acuerdo con la información, se realizan desde ayer 3 y hasta el 27 de noviembre. ESPECIAL / PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Ayer lunes, a través de su cuenta oficial de X, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, difundió el calendario oficial de pagos de los programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

Los depósitos de acuerdo con la información, se realizan desde ayer 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los siguientes programas:

LEE: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

  • Pensión Mujeres Bienestar.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Para el caso la Pensión Mujeres Bienestar, así como los programas mencionados, mañana miércoles 5 de noviembre recibirán su pago quienes inicien su apellido con la letra "C".

Ariadna Montiel recuerda que el día de la letra de tu apellido estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta.

ESPECIAL
ESPECIAL

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago del 3 al 7 de noviembre de 2025

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones