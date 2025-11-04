Pensión Mujeres Bienestar: ¿cuánto reciben las beneficiarias en el pago de noviembre?

En este mes de noviembre, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben el pago correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025. Esta pensión forma parte de los Programas para el Bienestar, cuyo objetivo es mejorar el nivel de autonomía económica de mujeres adultas mayores de 60 a 64 años de edad. A continuación, te decimos cuánto es el monto que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán en este mes de noviembre.

¿Cuánto es el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, el pago de la Pensión Mujeres Bienestar del mes de noviembre de 2025 será de 3 mil pesos bimestrales. Se recomienda que las beneficiarias estén al pendiente del calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025, con el fin de conocer el día que les corresponde cobrar.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar?

El calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre de 2025 de las Pensiones Bienestar fue dado a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Los pagos se realizarán del 3 al 27 de noviembre; cabe destacar que el pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido. Te compartimos el calendario oficial de la Pensión Mujeres Bienestar.

El pago de noviembre de 2025 de la Pensión Mujeres Bienestar se depositará directamente en la Tarjeta Bienestar y podrás retirarlo en cualquier Banco del Bienestar. Recuerda que este pago es el último de 2025, ya que corresponde al bimestre noviembre-diciembre.

