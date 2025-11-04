Martes, 04 de Noviembre 2025

Pensión Bienestar: ¿Qué tan necesario es retirar todo el dinero el día de pago?

Los derechohabientes de la Pensión Bienestar suelen presentar dudas sobre si es necesario retirar los fondos de la tarjeta el mismo día de su depósito

El plástico para cobrar los recursos de la Pensión Bienestar puede emplearse como cualquier otra tarjeta bancaria. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL

Este mes, las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar estarán recibiendo el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el último del 2025. Como es habitual, la dispersión de recursos económicos, a cargo del Banco del Bienestar, se realiza de forma escalonada, siguiendo el orden establecido en el calendario por letras.

En este escenario, los derechohabientes suelen presentar dudas sobre si es necesario retirar los fondos de la tarjeta el mismo día de su depósito.

¿Es necesario retirar el dinero de la Pensión Bienestar el mismo día del pago?

No, no es necesario retirar el dinero del pago de la Pensión Bienestar el día en que se deposita. Esto se debe a que la tarjeta bancaria funciona como una cuenta de ahorro, por lo tanto, el monto permanece seguro en ella hasta que sea requerido.

Aunque no es necesario retirar todo el dinero el mismo día de pago, es fundamental mantener activa la tarjeta, pues, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no cobrar durante dos bimestres seguidos puede derivar en la baja definitiva del apoyo.

Cabe decir que el plástico para cobrar los recursos de los programas sociales puede emplearse como cualquier otra tarjeta bancaria. Algunas de sus funciones son:

  • Pagar en establecimiento que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros
  • Retirar dinero en ventanillas de la institución bancaria o en cajeros automáticos
  • Mantener recursos en tu cuenta y ahorrarlos
  • Recibir depósitos, incluso si son de otras instituciones financieras

¿De cuánto es el pago de las pensiones Bienestar en noviembre de 2025?

El monto del pago varía según el programa social al que esté inscrita cada persona beneficiaria:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos bimestrales

