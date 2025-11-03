La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida, la dispersión de pagos se realizará desde hoy 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran: la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para personas con Discapacidad, apoyo a Madres Trabajadoras y de Sembrando Vida.

Montiel recuerda que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para esta semana de 3 al 7 de noviembre, recibirán su pago de la siguiente manera.

Lunes 3: “A”

Martes 4: “B”

Miércoles 5: “C”

Jueves 6: “C”

Viernes 7: "D", "E" y “F”

Aquí te compartimos el calendario completo para el resto de las fechas:

ESPECIAL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV