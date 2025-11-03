Lunes, 03 de Noviembre 2025

Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago del 3 al 7 de noviembre de 2025

Los pagos de la Pensión Bienestar se realizan de acuerdo a la letra del primer apellido

La dispersión de pagos se realizará desde hoy 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar. ESPECIAL / BANCO BIENESTAR

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida, la dispersión de pagos se realizará desde hoy 3 y hasta el 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran: la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para personas con Discapacidad, apoyo a Madres Trabajadoras y de Sembrando Vida.

LEE: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

Montiel recuerda que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para esta semana de 3 al 7 de noviembre, recibirán su pago de la siguiente manera.

  • Lunes 3: “A”
  • Martes 4: “B”
  • Miércoles 5: “C”
  • Jueves 6: “C”
  • Viernes 7: "D", "E" y “F”

Aquí te compartimos el calendario completo para el resto de las fechas:

ESPECIAL 
ESPECIAL 

