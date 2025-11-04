Martes, 04 de Noviembre 2025

Conoce la lista de tiendas participantes durante El Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre, con motivo de su 15 aniversario

Por: El Informador

El Buen Fin 2025 coincidirá con el puente del Día de la Revolución Mexicana. ESPECIAL / Facebook / El Buen Fin

El Buen Fin 2025 llega con una sorpresa especial: por primera vez en su historia, durará más días, aprovechando el puente vacacional de noviembre y celebrando 15 años desde su primera edición. No te pierdas ningún detalle que en esta nota te contamos cuándo será, qué tiendas participan y cómo puedes confirmar si una marca forma parte del evento.

El Buen Fin es un programa nacional de descuentos inspirado en el Black Friday estadounidense. Desde 2011, miles de comercios y marcas mexicanas ofrecen rebajas, promociones y facilidades de pago durante varios días.

Este año, El Buen Fin se celebrará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, extendiéndose un día más respecto a años anteriores. La decisión de moverlo al tercer fin de semana del mes busca que coincida con el puente del Día de la Revolución Mexicana, ofreciendo así más tiempo para comprar.

¿Cuáles son los comercios participantes en 2025?

Este año se sumarán más de 6 mil 500 tiendas físicas y más de 4 mil 200 comercios en línea. Entre los que se encuentran:

  • Liverpool
  • El Palacio de Hierro
  • Sears
  • Coppel
  • Suburbia
  • Sanborns
  • H&M
  • Walmart
  • Bodega Aurrerá
  • Walmart Express
  • Soriana
  • Mega
  • Chedraui
  • Sam’s Club
  • Costco
  • Oxxo
  • 7-Eleven
  • K-Mart
  • Zara
  • Nike
  • Adidas
  • Bershka
  • Pull&Bear
  • Amazon
  • Mercado Libre
  • CyberPuerta
  • Temu
  • AliExpress
  • Linio

¿Qué tiendas son las que no participan?

No todos los comercios se suman oficialmente al programa. Algunas empresas pueden quedar fuera porque:

  • No están registradas ante la Profeco
  • No cumplen con los lineamientos del evento
  • O simplemente deciden manejar sus propias campañas de descuentos

Para confirmar si una tienda participa oficialmente en El Buen Fin 2025, visita el sitio: www.elbuenfin.org/inicio
Ahí encontrarás el Buscador de comercios participantes, donde solo necesitas escribir el nombre de la tienda para verificar su registro.

AO
 

Temas

