La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) anunció que la inscripción para el seguro de desempleo para las personas que hayan perdido su empleo involuntariamente se abrirá mañana lunes, 10 de noviembre.

Los aspirantes podrán registrarse a partir de las 00:00 horas de ese día hasta las 23:59 horas del mismo. Es decir, la inscripción durará únicamente un día.

La STyFE indicó en X que se trata de un apoyo de 3 mil 439 pesos hasta por un máximo de tres meses que ofrece la dependencia para aquellas personas mayores de 18 años y menores de 64 años 9 meses que hayan perdido su empleo involuntariamente.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el seguro de desempleo?

Para participar las personas desempleadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 18 a 64 años con nueve meses de edad.

Haber trabajado durante al menos seis meses entre el 2022 y 2024.

Haber sido despedidos por causas ajenas a su voluntad a partir del 1 de enero de 2022.

Una vez cumplidos los requisitos, deberán generar su cuenta Llave CDMX-Expediente en la aplicación de la CDMX.

Después ingresar a http://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo, donde deberán adjuntar la documentación que se refiere en la aplicación.

