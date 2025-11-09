El Buen Fin 2025 está a punto de comenzar, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha hecho extenso para la población un enlace donde podrá comparar los precios de los productos que ofrezcan las distintas cadenas comerciales y realizar sus adquisiciones de manera informada.

La edición número 15 de este Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y las y los consumidores tendrán acceso a la página "Quién es Quién en los Precios (QQP)", donde se pueden encontrar precios de más de 3 mil productos.

Para consultar las tiendas participantes y los nombres de las que cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor se puede consultar el enlace.

En un comunicado, la Profeco pidió a los consumidores que guarden el comprobante de compra de cada transacción, ya sea digital o físico. Además, recordó que es importante y beneficioso revisar ofertas y promociones, como meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas tarjetas bancarias, así como los términos y condiciones de las garantías de los productos, bienes o servicios adquiridos.

La Profeco también " invita a la población consumidora a reflexionar sobre sus compras, pensar en si realmente necesita un producto o servicio o puede prescindir de este ". Añadió que es preferible destinar un presupuesto, realzar una lista de las necesidades, adquirir solo lo indispensable para evitar gastos que afecten la economía familiar.

Operativo de vigilancia

Del 13 al 17 de noviembre, la Profeco desplegará a mil 196 servidores públicos para defender los derechos de los consumidores.

Estas y estos funcionarios estarán en las 154 de oficinas centrales, en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs) , en 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia en el país, así como en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes, para supervisar que los comercios participantes respeten las ofertas y promociones que ofrezcan.

