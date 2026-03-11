SAT asegura que estas son las transferencias prohibidas y quienes no acaten quedan fuera del sistema

El uso cotidiano de transferencias bancarias podría enfrentar nuevas revisiones por parte de la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que reforzará la vigilancia sobre los conceptos utilizados en los movimientos electrónicos, una medida que podría provocar bloqueos temporales o revisiones a quienes no cumplan con ciertos lineamientos.

La autoridad fiscal informó que su sistema de monitoreo ahora pondrá especial atención en palabras o descripciones consideradas de riesgo dentro del concepto de las transferencias.

En particular, términos asociados a actividades ilícitas como “droga”, “armas”, “soborno”, “robo”, “fraude” o “lavado” pueden activar alertas automáticas en las plataformas de supervisión financiera.

Sin embargo, el SAT explicó que no solo se trata de palabras relacionadas con delitos, también los mensajes ambiguos, bromas, apodos o descripciones poco claras podrían detonar revisiones automáticas, ya que dificultan identificar el propósito real del movimiento financiero.

Cuando el sistema detecta alguno de estos conceptos, la operación podría ser suspendida de manera temporal mientras se analiza su legalidad. En ciertos casos, las autoridades pueden iniciar una revisión más profunda de la cuenta bancaria e incluso bloquear los recursos de forma preventiva hasta esclarecer el origen del dinero.

Especialistas en materia fiscal recomiendan que los contribuyentes utilicen conceptos claros y coherentes con la operación realizada, especialmente en el caso de personas físicas con actividad empresarial o empresas.

Entre los ejemplos de descripciones adecuadas se encuentran frases como “pago de servicios”, “préstamo personal”, “pago de renta”, “compra de productos” o “aportación familiar”.

El objetivo de estas recomendaciones es permitir que los sistemas automáticos identifiquen correctamente la naturaleza de la transferencia y evitar alertas innecesarias.

De acuerdo con el organismo fiscal, no seguir estas medidas podría derivar en consecuencias como la suspensión temporal de la transferencia, revisiones detalladas de las cuentas bancarias o el congelamiento preventivo de fondos mientras se verifica la legalidad de la operación, estos procesos pueden prolongarse durante varios días o incluso semanas, afectando la disponibilidad del dinero.

En situaciones más graves, si se detecta una falta de congruencia entre el concepto de la transferencia y la actividad económica declarada ante el SAT, el contribuyente podría enfrentar sanciones administrativas, por ello, la autoridad fiscal insiste en que la claridad en los movimientos bancarios será clave para evitar contratiempos dentro del sistema financiero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA