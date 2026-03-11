Inapam se luce con varios descuentos para viajar en Semana Santa 2026

Estamos a unos días de celebrar las vacaciones de Semana Santa 2026. Este periodo de descanso reconocido especialmente por el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, aunque no registrado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como parte de sus siete días de descanso obligatorio, suele ser uno de los intervalos preferidos de los mexicanos.

Quizá la magia de este periodo vacacional venga de su posición en el calendario. Los días elegidos suelen coincidir con el ingreso de la primavera en México. Aún a unas semanas de la época más calurosa en México, sin embargo, dotando de frescura y ligereza los paisajes que dejan atrás el invierno y su sequedad.

Si se tiene planeado salir a vacacionar en Semana Santa o aún se medita la posibilidad de hacerlo, quizá estas promociones que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) terminen por inclinar la balanza. Bien sea si la persona interesada es beneficiaria del instituto o una de las principales invitadas a las vacaciones.

Inapam se luce con estos descuentos para viajar en Semana Santa

A continuación los beneficios que ofrece el Inapam relacionados a transporte:

Transporte público gratuito en Ciudad de México al usar el Metro CDMX, Cablebús, RTP, Trolebús y el Tren Ligero

en al usar el Metro CDMX, Cablebús, RTP, Trolebús y el Tren Ligero Transporte público al 50% en Morelos, Puebla, Chiapas, Querétaro, Guerrero, Michoacán, Tabasco y Veracruz.

en 20% de descuento en rutas participantes de Mexicana de Aviación

en rutas participantes de 15% de descuento en viajes nacionales e internacionales de Aeroméxico

en viajes nacionales e internacionales de Membresía v.club Individual de Volaris gratis por un año para adultos mayores de 60 años para obtener precios especiales en hoteles y promociones exclusivas

gratis por un año para adultos mayores de 60 años para obtener precios especiales en hoteles y promociones exclusivas Descuento de hasta el 50% en autobuses ADO, ETN, Turistar y Primera Plus

Descuento de l 3 al 10% en la agencia de viajes Encount’r Fusión Activa de la Ciudad de México

Fusión Activa de la Ciudad de México Descuento del 10 al 12% en la agencia de viajes Sparcia

Descuento del 5 al 50% en la agencia de viajes Forza Travel

Te puede interesar: Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 11 de marzo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB