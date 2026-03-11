En los últimos días, ha circulado en redes sociales el rumor sobre un supuesto descuento en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para los adultos mayores que sean tarjetahabientes del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Ante la expectativa por una buena rebaja, en esta nota te contamos lo que dicen las autoridades.

Breve y concisa, la CFE precisó que en internet abundan las noticias falsas y que, en realidad, no existe un programa que reduzca el pago de la luz al presentar la credencial del Inapam.

¿Hay descuentos del 50% en el recibo de la luz?

De acuerdo con datos oficiales de la CFE, el costo del servicio eléctrico solo puede basarse en el consumo individual de cada hogar, sumado a la tarifa asignada por zonas. O sea, aunque la credencial del Inapam si da grandes descuentos en otras instituciones y servicios, no aplica para este caso en particular.

Si bien, no es la primera vez que el organismo sale a desmentir la noticia, esta clase de postes en redes tiende a popularizarse más rápido de lo normal debido al gran ahorro que promete.

La CFE recomienda encarecidamente verificar la fuente y, comprobar que esta se oficial antes de compartirla con otras personas.

Los verdaderos beneficios de la tarjeta del Inapam

A diferencia de todo lo anterior, la credencial del Inapam sí ofrece descuentos y facilidades a los adultos mexicanos mayores de 60 años. Estos son algunos de sus beneficios:

Descuentos en servicios de transporte público.

Apoyos en el pago de predial y del agua.

Facilidades en servicios de salud, como farmacias, laboratorios y clínicas.

Descuentos en supermercados, restaurantes y demás tiendas participantes.

AO

