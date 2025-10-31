Economía turística de México crece en segundo trimestre de 2025

La economía relacionada con el turismo en México creció un 0.4% en el segundo trimestre de 2025, impulsado por bienes y servicios, y mantuvo la tendencia positiva registrada desde el último trimestre del 2024, informó este viernes 31 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo trimestre de 2025 (abril-junio) y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) incrementó un 0.4% respecto al trimestre previo, en términos reales, mientras que a tasa anual ascendió un 0.3 por ciento.

Los servicios reportaron un aumento trimestral del 0.3%, mientras que la producción de bienes registró un avance del 0.6%, para ligar tres periodos al alza.

El aumento del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del incremento interanual del 1.5% en el rubro de bienes, mientras que el de servicios se mantuvo, precisó el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.

En tanto, el consumo turístico creció un 0.8% durante abril-junio, respecto al lapso inmediato anterior.

De manera desagregada, apuntó el Inegi, el interno aumentó 2.3% y el receptivo cayó un 4.7%, mientras que a tasa anual, creció un 1.9% y en su composición, el receptivo subió 14.2% y el interno retrocedió 0.2 por ciento.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45.03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7.4% más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la COVID-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30 mil 246 millones de dólares, casi un 6% más que el año anterior.

México es el sexto país más visitado del mundo, según el Gobierno y empresarios, con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum fijó como meta llegar al Top-5.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Jalisco espera tres millones de visitantes durante el Mundial 2026

OF