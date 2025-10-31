El próximo año, los bancos de México implementarán un mecanismo para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas. Dicho candado será pedir una identificación oficial a las personas que acudan a cualquier sucursal a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140 mil pesos. El cambio se realizará a partir del primero de julio de 2026, según lo informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

"Recomendamos que a partir del 1 de julio del 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a través de una identificación oficial y por lo menos un dato biométrico", dijo Emilio Romano, presidente del organismo.

"Esto va más allá de la regulación y busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas", explicó Romano.

Como fue informado en la conferencia de prensa bimestral, el Comité de Asociados adopta dichas medidas buscando fortalecer sus capacidades de previsión contra el lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas. Además, se busca poder asegurar la estabilidad del sistema bancario mexicano y la búsqueda de establecer los movimientos electrónicos como prioridad.

En ese sentido, Romano adelantó que la banca mexicana es uno de los primeros países que adopta una plataforma de intercambio de información en tiempo real. Esto permite prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilícitas por la vía bancaria.

Además de lo mencionado, la ABM también recomendó que las transferencias internacionales solo puedan ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes.

Dichas medidas se enmarcan en el contexto de señalamientos a entidades parte de la banca mexicana como CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Con información de EFE

Te puede interesar: Estos pensionados del IMSS recibirán pago doble en noviembre

Cabe destacar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB