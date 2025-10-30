Pensión ISSSTE: Quiénes cobran hoy el pago de noviembre 2025 y cuándo cae en diciembre

Ha llegado una de las fechas más esperadas para las y los pensionados del El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la que pueden cobrar su pago habitual de cada mes que corresponde hoy al mes de noviembre.

¿Quiénes cobran hoy, 30 de octubre la pensión ISSSTE?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos del ISSSTE , el pago que corresponde al mes de noviembre se realizará el jueves 30 de octubre de 2025.

El deposito se hará a las y los pensionados que están registrados en las cuentas bancarias del ISSSTE, por lo que se recomienda verificar que sus datos estén actualizados y su cuenta activa.

¿Cuándo se hace el pago de diciembre de la pensión ISSSTE?

Las fechas oficiales del depósito de la pensión ISSSTE se dan a conocer en el calendario oficial de pagos 2025 para personas pensionadas y jubiladas afiliadas al Instituto. De acuerdo con el calendario, el ISSSTE estipula que el depósito correspondiente al pago de diciembre será el próximo 28 de noviembre. Por otro lado, el ISSSTE dará un pago extra que corresponde a la primera parte del aguinaldo, la cual se pagará durante la primera quincena de noviembre.

Estos pagos de la pensión ISSSTE representan un ingreso extra para las y los jubilados, que les ayuda en su estabilidad económica y en el apoyo a sus gastos del hogar. Asimismo, el calendario oficial del ISSSTE garantiza que todos los pensionados reciban su dinero de manera puntual, evitando retrasos que puedan afectar su economía.

Se recomienda que las y los beneficiarios se mantengan informados a través de los canales oficiales del ISSSTE para conocer cualquier aviso relacionado con los pagos.

