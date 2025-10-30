El dólar comienza su jornada, este jueves 30 de octubre, zarandeando a la moneda mexicana, tras darse a saber el último dato del desempeño económico del país —teniendo una caída del 0.3% durante el tercer trimestre de 2025 de acuerdo con el Inegi—; la decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar su tasa de interés; y la frágil tregua arancelaria a la que llegaron los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, en su encuentro en Corea del Sur.

A las primeras horas de este día —07:40 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 18.55 pesos por dólar, lo que representa un retroceso habitual del 0.38 por ciento. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.4072 pesos por dólar.

Este es el valor de otras divisas

Según advierten analistas de Monex, la moneda mexicana es afectada por los datos preliminares del PIB local de julio a septiembre de este año, sumado a un entorno internacional muy desfavorable "ya que el presidente de la Fed mitigó el optimismo de los inversores y el debilitamiento del yen impulsa al avance del dólar”.

Hoy, las dieciséis principales divisas monitoreadas por Bloomberg tienen fuertes caídas frente al dólar. Tan solo nuestra moneda se ubica en la posición once. Los peores números se los lleva el yen japonés que retrocede 0.98%, y el euro, que registra la menor pérdida con un retroceso de 0.23 por ciento.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 30 de OCTUBRE de 2025

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.90 18.94 BBVA 17.62 18.76 Banorte 17.25 18.80 Banamex 17.84 18.93

Hoy, la mejor opción de venta es en BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO