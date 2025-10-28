Pensión Bienestar: Fecha del último día que entregarán tarjeta a Mujeres Bienestar

Durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre, las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, que se inscribieron en agosto, reciben la tarjeta de pagos en los módulos del Bienestar habilitados a lo largo del territorio nacional para este fin.

A través de un comunicado, las autoridades de la Secretaría del Bienestar confirmaron la fecha en la que concluirá la entrega de tarjetas.

¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con las autoridades de los Programas del Bienestar del Gobierno Federal, la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar continuará hasta el 10 de noviembre.

Con este plástico, las beneficiarias recibirán un monto de 3 mil pesos cada dos meses, el cual busca mejorar la autonomía económica de este sector.

¿Cómo saber cuándo debo recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las nuevas beneficiarias son notificadas del día, la hora y el lugar en donde deben recoger el plástico por medio de un mensaje SMS al número celular que proporcionaron durante el registro en agosto.

Además, estas mujeres también pueden consultar esta información directamente en la página web de la Secretaría del Bienestar.

Para la entrega, las beneficiarias deben presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia), junto con el talón morado que se les dio en el registro.

En la cita, se les toma una fotografía y se les entrega su tarjeta en un sobre cerrado con su recibo correspondiente.

El programa social, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, tiene el propósito de reconocer sus décadas de trabajo y cuidados no remunerados, previo a su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

MB

