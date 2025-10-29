Miércoles, 29 de Octubre 2025

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 29 de octubre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son todas las ofertas a las que puedes acceder hoy en Fresko y La Comer por el Miércoles de Plaza. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 29 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Frutas y verduras

  • Chayote sin espinas a $6.90 el kilo
  • Plátano Tabasco a $14.90 el kilo
  • Piña Miel a $19.90 el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $69.90 el kilo
  • Calabaza de Castilla a $16.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $29.90 el kilo
  • Melón Chino a $32.90 el kilo
  • Tuna blanca a $29.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $36.90 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo
  • Plátano Macho a $39.90 el kilo
  • Guayaba a $45.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 el kilo
  • Zanahoria a $21.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $23.90 la pieza
  • Calabaza Italiana a $34.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $34.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $39.90 el kilo
  • Pepino a $26.90 el kilo
  • Apio a $29.90 el kilo
  • Nopales a $29.90 el kilo
  • Jitomate Bola a $32.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Tomate verde sin cáscara a $39.90 el kilo
  • Brócoli a $49.90 el kilo
  • Chile Poblano a $59.90 el kilo
  • Sandía Charleston a $14.90 el kilo
  • Jitomate Saladet a $24.90 el kilo
  • Papa blanca a $29.90 el kilo
  • Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.90 al kilo
  • Aguacate Hass a $49.90 el kilo

Carnes, pollo y mariscos

  • Molida Res Sirloin 95/5 Selecto a $244.70 el kilo
  • Pierna y Muslo de Pollo Anatómica a $79.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo
  • Camarón chico con cabeza a $236.00 el kilo
  • Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma a $90.00 la pieza de 250 g

