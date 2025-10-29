Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 29 de octubre

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 29 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 22 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Chayote sin espinas a $6.90 el kilo

Plátano Tabasco a $14.90 el kilo

Piña Miel a $19.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $69.90 el kilo

Calabaza de Castilla a $16.90 el kilo

Naranja Valencia a $29.90 el kilo

Melón Chino a $32.90 el kilo

Tuna blanca a $29.90 el kilo

Toronja Sangría a $36.90 el kilo

Manzana Golden en bolsa a $39.90 el kilo

Plátano Macho a $39.90 el kilo

Guayaba a $45.90 el kilo

Pera de Anjou a $49.90 el kilo

Zanahoria a $21.90 el kilo

Lechuga Romana a $23.90 la pieza

Calabaza Italiana a $34.90 el kilo

Cebolla blanca a $34.90 el kilo

Papaya Maradol a $39.90 el kilo

Pepino a $26.90 el kilo

Apio a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Jitomate Bola a $32.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Tomate verde sin cáscara a $39.90 el kilo

Brócoli a $49.90 el kilo

Chile Poblano a $59.90 el kilo

Sandía Charleston a $14.90 el kilo

Jitomate Saladet a $24.90 el kilo

Papa blanca a $29.90 el kilo

Limón agrio con semilla a $29.90 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.90 al kilo

Aguacate Hass a $49.90 el kilo

Carnes, pollo y mariscos

Molida Res Sirloin 95/5 Selecto a $244.70 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo Anatómica a $79.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón chico con cabeza a $236.00 el kilo

Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma a $90.00 la pieza de 250 g

