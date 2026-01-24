Pensión IMSS: ¿Por qué se retrasa el pago de febrero 2026?

Si eres beneficiario de la Pensión IMSS, es natural que la planificación de tus finanzas personales dependa de la puntualidad de tu pago. Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social suele dispersar los fondos el primer día de cada mes, para febrero de 2026 se presentará una excepción importante que debes conocer para evitar contratiempos.

¿Se retrasa el pago de la Pensión IMSS en febrero?

El reglamento del IMSS establece que, si el primer día del mes es inhábil, el pago se realiza el primer día hábil posterior. En el caso de febrero de 2026, se juntan dos cosas a considerar:

Domingo 1 de febrero: Es día de descanso bancario.

Es día de descanso bancario. Lunes 2 de febrero: Es día festivo oficial en México (en sustitución del 5 de febrero, por el Aniversario de la Promulgación de la Constitución).

Entonces, ¿qué pasa con la fecha de depósito? De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, los pensionados recibirán su depósito el martes 3 de febrero.

Calendario de pagos y recomendaciones financieras

De acuerdo con el Calendario de pago de pensiones 2026 del IMSS, las fechas oficiales de dispersión para cada mes son las siguientes:

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Este ajuste respecto a la fecha habitual no debe ser motivo de alarma para quienes reciben el pago mes a mes, pero sí lo es de planificación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF