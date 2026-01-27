Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 29 de enero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 29 de enero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Jitomate saladet por kilo a $20 pesos

Pepino por kilo a $20 pesos

Naranka por kilo a $20 pesos

Aguacate hass en malla por pieza $27.50 pesos

Plátano Chiapas por kilo a $14.50 pesos

Piña miel por kilo a $35 cada uno

Variedad de jamón Bafar a 32 pesos c/u

Fud Queso panela a granel a $52 pesos el medio kilo

Mortadela Aurrerá de 500 gr a $d00 pesos

Jamón Zwan de pavo y cerdo. El más caro es de pavo y cerdo.

Pierna con muslo por kilo a $32 pesos

Fajita de pechuga, milanesa de pollo o pechuga sin hueso a $67 pesos el 1/2 kilo de cada cosa

Pechuga de pollo americana corte

Camarón coctelero por medio kilo a $92 pesos

Gelatina de mosaico a $99 pesos

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

