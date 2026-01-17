Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de febrero 2026

Febrero está cada vez más cerca y con él llegará la segunda dispersión del pago de la pensión correspondiente a 2026 para los beneficiarios del IMSS y del ISSSTE en México. Conocer las fechas exactas de depósito es siempre lo más seguro para una correcta planeación financiera. En caso de que lo necesites, te dejamos los días en los que se realizarán los pagos.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS?

El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realiza, como es habitual, el primer día hábil de cada mes. En el caso de febrero de 2026, el pago se efectuará el martes 3, debido a que el día 1 cae en domingo y el lunes 2 es día de descanso oficial.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por el IMSS a inicios del año, a partir de esa fecha los jubilados y pensionados tendrán los recursos disponibles para ser retirados de sus cuentas bancarias. Se recomienda verificar el saldo y, de ser posible, evitar acudir a sucursales o cajeros automáticos el mismo día del depósito para prevenir aglomeraciones.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión ISSSTE?

La pensión del ISSSTE correspondiente a febrero de 2026 se depositará el viernes 30 de enero . Esta fecha responde a la normativa del instituto, que establece que los pagos se realicen antes de que concluya el mes previo.

El adelanto del depósito, contemplado en el calendario oficial, tiene como objetivo facilitar la planeación financiera de jubilados y pensionados, al garantizar que cuenten con los recursos antes del inicio de febrero.

Recomendaciones para beneficiarios del IMSS e ISSSTE

Ambos institutos recomiendan a sus beneficiarios consultar los calendarios oficiales de pago para organizar mejor sus finanzas y extremar precauciones al realizar retiros en bancos o cajeros automáticos, especialmente durante estas fechas, cuando la afluencia en sucursales suele incrementarse.

