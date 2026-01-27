Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo reciben los jubilados pago extra en 2026?

El tema de la Pensión IMSS e ISSSTE suele generar dudas entre jubilados y pensionados que la reciben, sobre todo cuando se aproxima un nuevo depósito. Una de las preguntas más frecuentes está relacionada con un pago extra que les caerá en 2026, un ingreso que, en efecto, sí se entrega, pero que lo reciben los beneficiarios una sola vez cada 12 meses.

¿Cuándo se paga doble a los pensionados del IMSS?

Este pago doble de la Pensión IMSS no es automático para todos los beneficiarios. De acuerdo con la información oficial, quienes recibirán este depósito adicional, el aguinaldo, son los pensionados inscritos bajo la Ley de Seguridad Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, conocida como la Ley de 1973. Este grupo incluye a quienes se pensionaron por cesantía en edad avanzada o vejez.

Será en noviembre de este año cuando los beneficiarios de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social reciban el pago doble, el cual corresponde al aguinaldo de 2026. Este depósito equivale a un mes más de pensión y se suma al pago regular que reciben los jubilados.

El aguinaldo para pensionados del IMSS se deposita en una sola exhibición, directamente en la cuenta bancaria registrada, lo que permite a los adultos mayores contar con un poco más de dinero para gastos de fin de año como servicios, alimentos o compromisos familiares.

Quienes están pensionados bajo la Ley de 1997, basada en cuentas individuales administradas por Afore, no reciben aguinaldo, ya que su esquema de retiro es distinto.

¿Cuándo se paga extra a los pensionados del ISSSTE?

En el caso de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el aguinaldo se entrega de forma distinta. Los jubilados del ISSSTE recibirán la mitad del pago en noviembre.

Los otros días restantes del aguinaldo se depositarán de forma tentativa en diciembre, lo que permite a los pensionados contar con ingresos adicionales al inicio del nuevo año.

