El peso mexicano logró una nueva apreciación en la apertura de los mercados este martes 27 de enero. Al corte de las 8:00 horas, la cotización del tipo de cambio de la divisa estadounidense se estableció en 17.2868 pesos por unidad, de acuerdo con datos recogidos por Bloomberg. Esto quiere decir una apreciación marginal del 0.46 por ciento luego de que en la cotización de cierre de los mercados, la cotización se estableciera alrededor del 17.35 por dólar. Con esto, la divisa nacional hiela a la estadounidense en lo que respecta al intercambio de divisas desde hace unos meses.

El contexto en el que sucede esto es uno en que Estados Unidos se ve comprometido por la situación del gobierno en el segundo periodo de mandato para el presidente Donald Trump. A la serie de tensiones geopolíticas recientes en las que se ha visto involucrada la relación, hay que sumar la serie de manifestaciones ocurridas en Minneapolis que han alcanzado puntos álgidos tras el fallecimiento de dos personas. Todo ello en un ambiente de cautela debido a la alerta por heladas en cierto sector del país.

Esto permitió que el peso mexicano lograra su nivel más alto desde mayo de 2024 luego de que el dólar estadounidense se viera presionado por la política del presidente Donald Trump. Así mismo, las políticas impredecibles de la administración del gobierno en turno se encuentran sacudiendo los mercados financieros semana con semana. Este comportamiento errante habría provocado que ciertos tropezones en cuanto a transmisión se logre.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) el dólar muestra una tendencia bajista para esta mañana de martes 27 de enero.

Esta es la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos para este martes 27 de enero

Banco Compra Venta Banco Azteca 16.08 17.50 Banorte 16.10 17.70 BBVA 16.44 17.57 Banamex 16.72 17.73 Scotiabank 16.70 18.20



Recuerda que la cotización del tipo de cambio se actualiza a lo largo del día por lo que podrás revisar en un par de horas el avance del peso mexicano y del dólar.

Con información de Bloomberrg.

