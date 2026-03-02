Pensión IMSS: esta es la edad ideal para jubilarte en 2026, según la Ley 97

Si estás afiliada o afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cotizas bajo la Ley 97 y estás pensando jubilarte en este 2026, debes saber si te conviene o no de acuerdo a tu edad, ya que dependiendo de esta podrías tener más o menos beneficios.

Lee también: Secretaría del Bienestar confirma suspensión de pagos de la Pensión el 16 de marzo

¿Cuál es la mejor edad para jubilarme en 2026?

Esta respuesta no es absoluta para todos los que están afiliados en el IMSS. Hay ciertos puntos claves que se deben tomar en cuenta primero para que las y los derechohabientes tomen una decisión acertada para elegir la edad adecuada para llevar a cabo su retiro.

¿Qué dice la Ley del 97 del IMSS?

De acuerdo con la Ley 97 del IMSS, no hay una edad “obligatoria” para jubilarse; sin embargo, sí hay umbrales clave que influyen de manera directa en cuánto dinero puedes recibir al momento de retirarte:

Edad mínima de 60 años: A partir de esta edad puedes solicitar tu pensión por vejez.

Edad mínima de 65 años: El punto en que se considera que tu pensión puede resultar más favorable en términos de cálculo y expectativas de vida.

Te puede interesar: Profeco revela la verdad sobre la propina que te cobran en restaurantes y bares

Por otro lado, entre los 60 y 64 años puedes optar por la pensión si cumples con el número mínimo de semanas cotizadas.

¿Cómo darse de alta en el IMSS?

Para darte de alta en el IMSS, primero debes seguir algunos pasos:

Solicitar tu Número de Seguridad Social (NSS). Después, proporciónalo a tu empleador o a tu escuela. Finalmente, podrás darte de alta y comenzarás a recibir los beneficios del IMSS.

Si aún no tienes tu NSS, lo puedes obtener aquí.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

AS