Pensión IMSS: esta es la edad ideal para jubilarte en 2026, según la Ley 97

Si estás afiliada o afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cotizas bajo la Ley 97 y estás pensando jubilarte en este 2026, debes saber si te conviene o no de acuerdo a tu edad, ya que dependiendo de esta podrías tener más o menos beneficios. Esta respuesta no es absoluta para todos los que están afiliados en el IMSS. Hay ciertos puntos claves que se deben tomar en cuenta primero para que las y los derechohabientes tomen una decisión acertada para elegir la edad adecuada para llevar a cabo su retiro. De acuerdo con la Ley 97 del IMSS, no hay una edad “obligatoria” para jubilarse; sin embargo, sí hay umbrales clave que influyen de manera directa en cuánto dinero puedes recibir al momento de retirarte: Edad mínima de 60 años: A partir de esta edad puedes solicitar tu pensión por vejez. Edad mínima de 65 años: El punto en que se considera que tu pensión puede resultar más favorable en términos de cálculo y expectativas de vida. Por otro lado, entre los 60 y 64 años puedes optar por la pensión si cumples con el número mínimo de semanas cotizadas. Para darte de alta en el IMSS, primero debes seguir algunos pasos:Si aún no tienes tu NSS, lo puedes obtener aquí. *** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *** AS