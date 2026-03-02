SAT confirma que dejará de perseguir a quienes hagan depósitos en efectivo por este monto

En medio de dudas y temores entre contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una aclaración que cambia la conversación sobre el uso de efectivo en el sistema bancario.

La autoridad fiscal aseguró que no existe un nuevo impuesto por ingresar dinero en efectivo, aunque sí mantiene ciertos mecanismos de vigilancia que podrían activar revisiones bajo circunstancias específicas.

Te recomendamos: Se registran más de 200 mil empleos formales ante el IMSS en lo que va de 2026

El SAT recordó que el impuesto a los depósitos en efectivo desapareció desde 2013, por lo que actualmente no se cobra ningún gravamen directo por realizar este tipo de movimientos en cuentas bancarias, sin embargo, precisó que las instituciones financieras continúan obligadas a reportar los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales por persona dentro de un mismo banco.

Es decir que si tu deposito en efectivo es menor a 15 mil pesos, las instituciones financieras no lo reportarán a al SAT.

Este aviso no implica el cobro automático de impuestos ni sanciones inmediatas, pero sí puede detonar procesos de supervisión para comprobar que los recursos tengan un origen lícito y hayan sido previamente declarados. La medida aplica tanto para personas físicas como para negocios que operan con efectivo de forma habitual, como pequeños comercios, arrendadores o tiendas.

Lee también: Peso mexicano pierde terreno frente al dólar la mañana de este lunes

Ante este escenario, el organismo fiscal recomendó mantener documentación que respalde los ingresos, como facturas o comprobantes fiscales, a fin de evitar inconsistencias en caso de una revisión.

Según la autoridad, estos controles buscan fortalecer la transparencia financiera y prevenir prácticas como la evasión fiscal o el lavado de dinero, ya que el efectivo resulta más difícil de rastrear que las transferencias electrónicas u otros medios digitales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA