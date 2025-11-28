Pensión IMSS e ISSSTE: ¿quién recibe hoy el pago de diciembre 2025 y quién el lunes?

El calendario de pagos de la Pensión IMSS e ISSSTE de diciembre 2025 está confirmado desde principios de año, y millones de jubilados esperaban estas fechas para organizar sus gastos, pensando, sobre todo, en las fiestas que se acercan. Aunque ambos institutos cumplen puntualmente con el depósito mensual, existe una diferencia en quién cobra hoy, finales de mes.

Pago de pensión IMSS diciembre 2025: esta es la fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza el depósito de pensión el primer día hábil de cada mes. Para diciembre 2025, el pago estará disponible a partir del próximo lunes 1, directamente en las cuentas bancarias de los pensionados.

El beneficio de la Pensión del IMSS se da a los trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de 1973, ya sea por motivos de edad, accidente de trabajo o enfermedad.

IMSS

Depósito de pensión ISSSTE diciembre 2025: cuándo se paga

Para los beneficiarios de la Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el calendario oficial establece que el pago correspondiente al mes de octubre se adelanta un día. Por ello, los jubilados y pensionados reciben su depósito a partir de hoy viernes 28 de noviembre.

Los beneficiarios tienen sus recursos asegurados, ya que este esquema forma parte del plan anual publicado en enero.

ISSSTE

Recomendaciones para quienes cobran su Pensión IMSS e ISSSTE de diciembre

Para todos los pensionados que cobran hoy o que podrán hacerlo a partir del próximo lunes, según sea su caso, es importante que sigan estas recomendaciones para que cuiden sus finanzas personales, sobre todo en esta época decembrina.

Consulta el saldo de tu cuenta bancaria desde la aplicación móvil o cajero automático

Evita retirar todo el dinero el mismo día para mayor seguridad

Si vas a acudir a sucursales o cajeros, hazlo en horarios de menor afluencia

Usa únicamente bancos y cajeros autorizados para evitar cobros adicionales

Tanto el IMSS como el ISSSTE buscan tener orden en la entrega de la pensión a los beneficiarios, recordando a todos ellos la importancia de consultar los calendarios oficiales para evitar confusiones o desinformación. Además, recuerdan que el dinero está disponible solo a partir de la fecha que marca el calendario de cada uno. Para los del primero, desde el lunes; y los del segundo, desde hoy viernes.

