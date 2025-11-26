Black Friday: Cuánto duran las ofertas de la edición 2025

Cuánto duran las ofertas del Black Friday 2025 es una de las preguntas más frecuentes cada año, cuando los consumidores en México se preparan para una de las jornadas de descuentos más importantes del año. Esta fecha, cuyo origen pertenece a la cultura comercial de Estados Unidos, también se realiza en nuestro país como uno de esos momentos que se pueden aprovechar para adelantar compras de la temporada de Navidad y Año Nuevo, así como aprovechar rebajas en cientos de productos para el cuidado personal y el hogar.

El otoño es una etapa de alta actividad comercial tanto en México como en otros países, y cada año la expectativa gira en torno a eventos como el Buen Fin, el Cyber Monday y por supuesto el Black Friday. Este último se ha convertido en una tradición adoptada por diversas tiendas físicas y plataformas en línea, que ponen en esta fecha la oportunidad para liquidar inventarios, ofrecer promociones exclusivas y competir por la atención de los clientes antes de que termine el año.

¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cuánto durará?

El Black Friday de 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre. La fecha cambia cada año, ya que tiene lugar el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es decir, el cuarto viernes de noviembre. Se esperan amplios descuentos en una variedad de categorías, como es común, e incluye moda, tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetes, alimentos y productos de cuidado personal.

El Black Friday dura solo 24 horas, lo que significa que sus promociones se concentran exclusivamente en el viernes. Sin embargo, vale la pena mencionar que en los últimos años muchas tiendas han extendido las ofertas al fin de semana posterior o incluso han lanzado promociones desde días antes para captar a los consumidores que buscan evitar saturaciones en las tiendas, o que la mercancía que desean se termine pronto. Aunque el concepto indica que las promociones solo deben ser el viernes, en la práctica puede haber excepciones.

Para este 2025, se espera que tanto grandes cadenas como comercios medianos y pequeños participen con descuentos directos, cupones, meses sin intereses y ventas especiales en tiendas físicas. En México, aunque el Black Friday no alcanza la magnitud del Buen Fin en términos de volumen, sí es una fecha estratégica para quienes prefieren productos importados, o para aquellos desean aprovechar el impulso de las promociones estadounidenses que algunas tiendas copian.

Los consumidores deben estar atentos a anuncios oficiales de las marcas, horarios especiales, reglas de disponibilidad y políticas de devolución. Con una buena planeación, el Black Friday 2025 será una oportunidad más, después del Buen Fin, para realizar compras con precios atractivos, considerando que la jornada completa solo abarca el viernes 28 de noviembre.

