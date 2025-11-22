El Black Friday y el Cyber Monday 2025 serán las dos jornadas que quedan este mes para aprovechar descuentos una vez concluido el Buen Fin, que ya quedó atrás. Aunque fue precisamente esta última campaña la que marcó el inicio de la temporada de promociones en México, los dos primeros eventos mencionados son parte importante del calendario de compras de fin de año, especialmente por el crecimiento del comercio electrónico y la participación de grandes cadenas nacionales e internacionales.

¿De qué se tratan estas campañas de comercio?

El Black Friday y el Cyber Monday son fechas originadas en Estados Unidos y están vinculadas a las celebraciones por el Día de Acción de Gracias. En México, su adopción ha crecido en la última década, impulsada por la expansión de plataformas digitales y por la costumbre de miles de consumidores que buscan precios competitivos antes de Navidad.

Black Friday 2025: fecha oficial en México

El Black Friday 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, un día después de Acción de Gracias. Esta fecha es reconocida por sus descuentos masivos en artículos de tecnología, moda, juguetes, electrodomésticos y más. Tradicionalmente, marca el comienzo de las compras navideñas en Estados Unidos, pero cada año toma mayor relevancia en México.

Tiendas físicas y comercios en línea como Amazon, Liverpool o Sears suelen sumarse con promociones bancarias, rebajas directas y descuentos acumulables. En muchos casos, las ofertas se extienden hasta el sábado 29 de noviembre, lo que permite comparar precios con mayor calma y adquirir productos de forma estratégica.

Cyber Monday 2025: el día de las compras digitales

El Cyber Monday 2025 se celebrará el lunes 1 de diciembre y estará centrado exclusivamente en las compras por Internet. Esta fecha es especialmente atractiva para adquirir tecnología, gadgets, videojuegos, productos para el hogar y artículos electrónicos que suelen tener descuentos adicionales respecto al Black Friday.

Durante el Cyber Monday, las principales tiendas digitales ofrecerán cupones exclusivos, envíos gratuitos, bonificaciones por pago con tarjeta y promociones limitadas. Por ello, este día se considera uno de los más relevantes del comercio electrónico y es una oportunidad extra para los consumidores mexicanos.

Noviembre, el mes más fuerte para comprar en 2025

Con el Buen Fin ya concluido, noviembre sigue siendo el mes más atractivo de 2025 para comprar gracias al Black Friday y al Cyber Monday. Estas tres jornadas permiten adelantar las compras navideñas, aprovechar precios especiales y ahorrar en productos de uso personal, regalos o artículos para el hogar.

Si no encontraste lo que buscabas durante el Buen Fin, el Black Friday 2025 y el Cyber Monday 2025 serán las últimas grandes oportunidades del mes para obtener descuentos, y cerrar noviembre con las mejores ofertas del año.

