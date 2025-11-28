Black Friday: ¿Cuáles son las tiendas en línea que participan en México?

En la temporada previa al inicio de las fiestas navideñas, existe un evento comercial anual que marca el inicio de las compras navideñas, el cual es conocido como Black Friday o Viernes Negro, este mismo le brinda la oportunidad a la población en general de poder adquirir todo lo necesario para esta época del año, a precios accesibles debido a los grandes descuentos que otorgan las tiendas físicas y en línea.

Anteriormente, el Black Friday se llevaba a cabo el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, este contaba con la duración de un único día, sin embargo, para esta edición se ha extendido a varios días y en multiples locaciones, por lo que si te encuentras viviendo fuera de Estados Unidos, no te preocupes, aun así puedes ser partícipe de este evento lleno de ofertas.

A continuación, te brindaremos un listado sobre las diversas tiendas en línea que participan en el Black Friday:

Mercado Libre

El marketplace de Mercado Libre cuenta con descuentos en diversos productos, algunas de las categorías que presentan una amplia cantidad de ofertas son las de: Electrodomésticos, Hogar y Tecnología.

Amazon México

Una de las tiendas en línea más visitadas actualmente es Amazon, la cual ha decidido sorprender a sus usuarios al extender sus descuentos por esta temporada del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2025. Estos increíbles ahorros estarán disponibles en la mayoría de las categorías.

PlayStation

Si te consideras un gamer o uno de tus seres queridos es fanático de los videojuegos, esta información te interesa, debido a que la tienda en línea de PlayStation ha anunciado ofertas imperdibles durante el Black Friday 2025, las cuales son aplicables tanto en consolas como en los accesorios de las mismas.

Liverpool

En esta tienda en línea no solo encontrarás descuentos, también podrás disfrutar de beneficios exclusivos los cuales facilitarán tus compras, algunos de estos son: Click & Collect, Envío Gratis y la Garantía Liverpool.

Coppel

El día de hoy dará inicio el Cyber Coppel, el cual no solo contará con precios especiales en todas sus categorías, sino que también permitirá que hagas uso de tu Crédito Coppel si es que ya cuentas con este beneficio.

Sam's Club

El periodo de descuentos también llegó a Sam's Club, el cual se extenderá del se extienden del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2025. Recuerda que para aprovechar de las ofertas exclusivas de este establecimiento, debes contar con la membresía vigente.

CT