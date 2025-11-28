Black Friday: Así puedes conseguir un descuento adicional en Liverpool

El momento perfecto para adelantar tus compras navideñas o darte un gusto con esos productos que tanto deseas ha llegado a la cadena comercial Liverpool. En esta edición el Black Friday ha llegado a esta empresa mexicana con el nombre de Black Days.

Los Black Days son un evento de compras que se ha convertido en una tradición en todo el mundo, y México no es la excepción. En este evento podrás encontrar descuentos en electrónicos, moda, hogar y mucho más, estos productos contarán con una amplia gama de precios que sin duda cuidarán tus finanzas personales.

Para la edición Black Days 2025, los días seleccionados serán del 28 al 30 de noviembre, por lo que te recomendamos aprovechar este fin de semana de ofertas, además de realizar tus compras de manera oportuna, es decir, lo antes posible, debido a que los descuentos están limitados al stock disponible en cada sucursal.

Para finalizar, te informamos que existen dos maneras adicionales de conseguir un descuento extra al realizar tus compras.

La primera forma es descargando la aplicación móvil de Liverpool Pocket, en tu primera compra en línea deberás utilizar el código: POCKETMENOS5, este promocional te otorgará un descuento adicional del 5% del total de tu compra.

La segunda forma de cuidar tu bolsillo y llevar a cabo las compras que tanto deseas realizar, es tramitando tu Tarjeta Liverpool, la cual te brindará un 10% de descuento en tu primer compra.

Aprovecha las ofertas de este Black Friday, no dejes pasar la oportunidad.

CT